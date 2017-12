Pordenone: lotta per salvare l’identità

Un territorio ferito, ma orgoglioso. Chiamiamolo Friuli occidentale, Destra Tagliamento, ex provincia di Pordenone, poco cambia. La sostanza è che tra Livenza e Tagliamento sono venuti a mancare i punti di riferimento, le certezze, le fondamenta. Quelle stesse che erano state gettate negli Anni ’60 da gente come Lino Zanussi, Luciano Savio e Giulio Locatelli, capitani d’industria che con le loro aziende muovevano miliardi di lire e portavano il nome di Pordenone nel mondo.



Le partite istituzionali per salvaguardare l’identità del territorio

La loro voglia di avere un riconoscimento certificato e un senso comune del territorio era sfociata nella nascita della Provincia di Pordenone nel 1968. Da allora, è cambiato il mondo, ma bisogna partire da quegli entusiasmi per capire i mali attuali della ‘sindrome Pordenone’. Per qualcuno un grido di dolore, per altri un piagnisteo. Il quadro, però, è abbastanza evidente. Il Friuli Occidentale è stata la prima realtà a vedersi cancellare la Provincia che, di fatto, era l’unica bandiera capace di mettere d’accordo e sullo stesso piano territori differenti, da quelli che strizzavano l’occhio dall’altra parte del Tagliamento a quelli che si sentivano più veneti.

La nascita delle Uti non ha fatto altre che aumentare le differenze e le divisioni. Poi è toccato alla Camera di Commercio, che sta ancora lottando in sede giudiziaria per mantenere la sua autonomia, ma è praticamente destinata a un accorpamento forzoso con Udine. In bilico Prefettura e Questura, le quali per il momento reggono, ma non sono certo istituzioni aggreganti. C’è poi il capitolo delle Fiere. Quella di Pordenone fa numeri decisamente più importanti di quella di Udine-Gorizia, ma la tanto auspicata unione da parte di qualcuno resta perennemente sulla carta per ragioni d’orgoglio. Qualche passo più avanti per una regionalizzazione di Confindustria è stato fatto e pare che stavolta si possa andare in quella direzione. Anche la disputa per la presidenza della Fondazione Friuli (finita ancora a un udinese) a qualcuno, in riva al Noncello, non è andata giù.

Eppure il Pordenonese sul piano economico e, soprattutto, culturale ha un peso specifico decisamente consistente. In regione - come sottolinea Unindustria - rappresenta la vera locomotiva: lo è per valore aggiunto dell’industria rispetto al Pil (ritornato sopra il 30%), lo è per la percentuale di incremento dell’export (più 10%), lo è ancora per il dinamismo del suo mercato del lavoro e per la propensione all’innovazione delle sue aziende. Sul piano culturale, poi, è innegabile che le manifestazioni di maggior richiamo trovino sede a ovest del Friuli - Venezia Giulia: Pordenonelegge, Le giornate del Cinema muto, Pordenone Blues Festival e molto altro. Tutte carte che la città si giocherà nella candidatura a Capitale italiana della cultura per il 2021.



I numeri dell’economia, l’eccellenza culturale e lo scarso peso politico

Semmai, a contar poco, è il peso politico di questo territorio, incapace, da tempo, di fare squadra. I leader carismatici non ci sono più e le lotte intestine si sono sempre rivelate più potenti di qualsiasi forma di compattezza per far valere le proprie ragioni.

Quando c’è da alzare la voce tutti assieme, insomma, il coro si smorza. Come dimostra la tardiva presa di coscienza sul caso della Camera di Commercio, con un fronte comune (ma più che altro a parole) arrivato quando la frittata era fatta. E anche ora che alle porte potrebbe esserci l’opportunità di avere come presidente della Regione un pordenonese, l’ex sindaco Sergio Bolzonello, il fuoco si spreca. Anche dal fronte amico.