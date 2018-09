La Polizia Locale di Pordenone nei giorni scorsi ha fermato per un controllo una Fiat Ducato all'altezza della rotatoria tra la statale 13 e via Montereale, in direzione Porcia-Udine. A bordo c’erano tre pakistani richiedenti asilo. Il conducente, un 30enne, ha esibito agli operatori una patente di guida greca, formato card. Solo a seguito di un approfondito controllo, sono emersi fondati sospetti sull'autenticità del documento, nonostante la sua buona fattura.

L’uomo è stato denunciato per falsità materiale e guida senza patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a tre mesi di fermo. La sanzione è di 3.500 euro se pagata entro 5 giorni, altrimenti lieviterà a 5.000 euro.

A Pordenone questo è il terzo caso, in pochi mesi, che ha visto il sequestro di patenti greche false in uso a pakistani. Negli ultimi giorni, anche grazie al sistema Autoscan, sono stati sorpresi quattro veicoli senza revisione e uno senza assicurazione.