A Pordenone oggi sono partite le limitazioni al traffico all’interno del ring per le auto più inquinanti. E anche in altri nove Comuni del Friuli Occidentale scattano le misure di contenimento per il riscaldamento e i fuochi all’aperto.

Tutte iniziative che fanno parte del progetto RespiriAmo, condiviso dalle amministrazioni di Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Pordenone, Prata, Roveredo, San Quirino e Zoppola che hanno scelto di ridurre le emissioni. Il comune capofila è Pordenone, che estende le limitazioni anche alla circolazione delle auto. Le 10 amministrazioni, insomma, hanno scelto di dare un segnale forte per contrastare l’inquinamento: nuove regole per respirare meglio tutti. Ma ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte. Assumere comportamenti attenti e responsabili è di fondamentale importanza per tutelare la nostra salute e salvaguardare l’ambiente in cui viviamo.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il piano

Dal 15 ottobre al 7 dicembre e dal 15 gennaio al 31 marzo di ogni anno. Divieto di circolazione nelle strade interne al “ring” da domenica a venerdì: dalle 14 alle 20 per i mezzi del trasporto delle merci con alimentazione diesel euro 0 - 1 - 2 - 3 senza filtro anti particolato; dalle 16 alle 20 stop alle auto a benzina euro 0 - 1 – 2, ai diesel euro 0 - 1 - 2 - 3 senza filtro anti particolato e a ciclomotori e moto euro 0 – 1.

Quali aree sono interessate? Il divieto riguarda l’area interna al “ring” ed è segnalato da appositi cartelli.

A Pordenone si può parcheggiare facilmente a pochi passi dal centro anche durante i divieti, a soli 0,40 centesimi all'ora nei park multipiano: Rivierasca-Tribunale, Corte del Bosco, Tavan/Vallona, Oberdan, Candiani.

