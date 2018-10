Poste Italiane ci ha abituato ad aspettare sempre di più. Oltre alla chiusura di tanti uffici postali nelle zone più disagiate del Paese (tradotto in termini economici, pochi clienti, troppi dipendenti e quindi scarsa, se non negativa, remunerazione del servizio), l’azienda ha introdotto il recapito a giorni alterni della corrispondenza in diversi territori. Con non pochi problemi per l’utenza, specie se ci sono invii che devono arrivare quotidianamente o importanti comunicazioni. Senza parlare dei ritardi che, pur non essendo generalizzati, esistono da sempre.

Insomma, il servizio postale universale (per il quale lo Stato versa a Poste Italiane 262,4 milioni all’anno) ha spesso dovuto cedere il passo alle ragioni dell’economia.



Dove non sono arrivati i diritti del singolo e del pubblico, sono riuscite le multinazionali, specie quelle dell’e-commerce. Già perché Poste Italiane e Amazon hanno sottoscritto un accordo triennale con il quale il primo dei contraenti si impegna a consegnare i pacchi del sito di acquisti più grande e famoso del mondo con modalità che, anche in altri tempi, gli utenti potevano solo sognare. Le consegne, infatti, dovranno essere effettuate anche in fascia serale fino a ora di cena (19.45) e nei week-end. Questo per soddisfare chi ha sottoscritto con il colosso Usa il servizio ‘prime’, che prevede un’attesa di circa un giorno dall’ordine della merce.



Insomma, al cittadino (che paga attraverso le tasse e le tariffe) si chiedono sacrifici, mentre allo zio (ricco, ricchissimo) d’America si costruiscono ponti d’oro.