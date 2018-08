E se, per trovare un lavoro migliore volessimo cambiare regione? Avremmo benefici a spostarci? Se guardiamo le tabelle dell’Inps, con l’emigrazione avremmo un beneficio solo scegliendo alcuni territori e sempre se abbiamo meno di 30 anni. Nel 2017, infatti, c’erano ben sette regioni dove la retribuzione giornaliera media era più alta di quella del Fvg. Si tratta di Trentino - Alto Adige (122), Lazio (121 euro), Valle d’Aosta (114), Liguria, Campania, Puglia e Sardegna (113). Nel privato, invece, abbiamo sei opzioni, quasi tutte tutte nel Nord. Nell’ordine, offrivano retribuzioni medie giornaliere superiori alle nostre Lombardia (102), Emilia - Romagna (93), Piemonte, Trentino - Alto Adige (92) e Liguria (89). Spostarsi in Veneto non cambierebbe nulla.



Restando in tema di lavoro nel privato, le occasioni di lavoro cambiano a seconda delle caratteristiche di chi è in cerca di un posto. Per esempio, lo scorso anno in Fvg il 43,7% degli occupati era di sesso femminile e solo in cinque regioni la percentuale era superiore (Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino - Alto Adige e Toscana). Gli stranieri extra Unione europea, che in Fvg rappresentavano il 16,2% dei dipendenti, hanno pochi approdi più sicuri del nostro (Trentino - Alto Adige, Veneto, Emilia - Romagna e Toscana). Infine, i giovani, che nella nostra regione sembrano trovare lavoro con estrema difficoltà. In nessun’altro spicchio d’Italia la percentuale degli Under 30 rispetto al totale dei lavoratori privati è così bassa (17,9%). Due i motivi che presumibilmente stanno alla base di questo triste primato: denatalità e fuga dei nostri ragazzi verso altri lidi.