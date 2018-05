Nessun ferito, ma una nottata decisamente da brividi per gli abitanti di un complesso di villette a schiera a Praturlone di Fiume Veneto. Erano da poco passate le 2 quando, è scoppiato un incendio, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri. Ingente l’impegno dei vigili del fuoco, sul posto con le squadre in arrivo da Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, che hanno lavorato per tutta la notte per domare il rogo.

Le fiamme hanno interessato la zona dei garage e quella del tetto, che sono comuni a tutte le abitazioni. Le sei famiglie che vivono nel complesso residenziale sono state fatte evacuare a scopo precauzionale. Questa mattina è in programma una perizia tecnica, per stabilire se le case sono agibili o se il rogo ha provocato danni strutturali.