FVG Strade SpA ha incontrato oggi l’Amministrazione di Sappada per pianificare i primi interventi sulla viabilità da poco acquisita a seguito del passaggio del Comune alla regione Friuli Venezia Giulia.



La collaborazione con il Sindaco Manuel Piller Hoffer è sempre stata ottima, tanto che la società regionale era già intervenuta con un primo rifacimento dei piani viabili di alcuni tratti della SR 355 interni al centro abitato. Ora, dopo la firma del verbale di consegna e dell’ufficializzazione della presa in carico del tratto di SR 355 “della Val Degano” tra il km 31+735 e il km 39+786 e della SP “della Val Sesis” tra il km 0+000 e il km 8+582, avvenuta lo scorso 2 agosto, i vertici societari insieme all’Amministrazione di Sappada e ai tecnici comunali stanno visionando la documentazione per la realizzazione di alcune asfaltature e per un intervento di rifacimento della passerella pedonale con abbattimento delle barriere architettoniche sul ponte sul Rio Mulbach al km 36+920 della SR 355.



“FVG Strade ha sempre dimostrato la massima disponibilità – dichiara l’Amministratore Unico Giorgio Damiani – e l’incontro lo odierno rappresenta con i fatti: la viabilità sappadina è stata acquisita all’inizio di agosto e siamo già sul territorio, pronti a mettere in cantiere i primi lavori. Non posso che esprimere la mia soddisfazione per la collaborazione tra i tecnici di FVG Strade e quelli comunali”.



“Ringrazio l’Amministratore Unico di Friuli Venezia Giulia Strade Giorgio Damiani – dichiara il Sindaco Manuel Piller Hoffer – per la fattiva collaborazione e competenza con cui, fin da subito, ha seguito il passaggio della viabilità di Sappada, favorendo la continuità del servizio ed evitando ritardi e disagi per la popolazione. Con l’occasione desidero ringraziare anche tutto il personale dipendente di FVG Strade, che si è reso altrettanto disponibile e pronto nel supportarci”.