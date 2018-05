Una vasta inchiesta ha scoperchiato un malcostume diffuso in tutta Italia. Sono 411 i professori universitari finiti nel mirino della Guardia di Finanza e della Corte dei Conti. Con la medesima accusa: oltre a insegnare, svolgevano lavori ‘extra’, anche per la pubblica amministrazione, pur avendo un contratto in esclusiva con le Università.

Il fatto di lavorare a tempo pieno per un Ateneo, infatti, obbliga il docente a garantire un impegno di 350 ore e il divieto a svolgere ulteriori attività, ma anche ad accettare altri incarichi pubblici. Invece, i prof in questione accettavano contratti privati (spesso molto ben pagati), ma lavoravano addirittura per altre aziende statali.

L’inchiesta – come documentato oggi dal Corriere della Sera – è arrivata anche nella nostra regione. Sarebbero 5 i professori coinvolti in Fvg, ma le attività d’indagine proseguiranno anche nelle prossime settimane. Qualora fossero accertate le responsabilità, i docenti dovranno risarcire lo Stato versando nelle casse quanto illecitamente guadagnato.