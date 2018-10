A Spilimbergo i cittadini danno strada al Comune. E non è un modo di dire. Da inizio anno, infatti, diversi proprietari - dalle persone fisiche alle ditte - hanno letteralmente regalato al Municipio terreni per circa 36mila metri quadrati. Vale a dire, cinque piccoli campi da calcio adatti per le partite di dilettanti o quattro sufficientemente gradi per ospitare gare di carattere internazionale.



Prevalentemente si tratta di piccoli tratti di strada, comprensivi di parcheggi a lato carreggiata e marciapiedi, ma ci sono anche pezzettini di parco e aree di sosta, che per il catasto sono rimasti in capo a chi ha costruito case o spazi commerciali o di produzione nella seconda metà del ’900, ma che da decenni sono utilizzati da chiunque. Qualcuno ha ‘girato’ al Municipio pochi metri quadrati, altri qualche decina, altri ancora qualche centinaio. Tanti ‘pezzettini’ di un puzzle che da alcuni anni il geometra del Comune Dario Lorenzini sta cercando di ricomporre.



“Sono - spiega il tecnico - situazioni consolidate. Chi ha costruito con le vecchie lottizzazioni ha fatto la strada e ne ha mantenuto la proprietà. Poi spesso le cose si sono complicate: chi ha rivenduto l’edificio non ha inserito nel contratto la proprietà della carreggiata. Altri proprietari - persone fisiche o giuridiche - sono scomparsi. Molte volte, poi, sono i cittadini a chiederci di prendere in carico queste microrealtà”. Soprattutto per non pagare le tasse, magari pochi euro su una proprietà che alla fine è nella disponibilità di tutti i cittadini.



Oltre a tutto ciò, i proprietari hanno anche altri vantaggi nel cedere gratuitamente al Comune queste piccole o piccolissime aree. In primis, il pubblico non potrebbe investire in infrastrutture - asfalto, punti luce, fognature - su un terreno privato. In secondo luogo, c’è sempre il rischio di una causa per danni. Già, perché se qualcuno si fa male camminando sul marciapiede dissestato o per colpa di una buca, a rispondere è il proprietario. “Fin’ora non è mai successo - continua Lorenzini -, ma se qualcuno si dovesse impuntare per avere i danni, potrebbero nascere contenziosi lunghi e dolorosi da queste situazioni”.



Regalare al Comune non costa nulla. “Il passaggio - spiega l’assessore all’Urbanistica di Spilimbergo, Armando Spagnolo - è gratuito e tutte le incombenza sono in capo al Comune, compresi i passaggi in Giunta, Commissione e Consiglio. Ai proprietari non resta che firmare. Se qualcuno non vuole cedere? E’ già capitato e il passaggio della strada al demanio è stato bloccato. Ne riparleremo quando chi non ha voluto cedere chiederà la riasfaltatura della carreggiata, l’illuminazione pubblica o la fognatura”.



La soluzione del puzzle, comunque, è ancora lontana. “In questi anni - conclude Lorenzini - ci siamo impegnati, oltre all’abitato, sulle zone artigianale e industriale. Manca ancora da sistemare la Zona industriale nord e la campagna attorno al raccordo autostradale”.