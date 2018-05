Gli alpini friulani Lucio Costantini e Gianni Ambotta sono arrivati poco prima delle 16 di oggi, mercoledì 9 maggio, in Trentino Alto Adige. I due sono partiti domenica da Vidulis con l’obiettivo di percorrere a piedi 205 chilometri di strada per arrivare a Trento, dove il 13 maggio ci sarà l’Adunata nazionale degli alpini. Lucio e Gianni passeranno la notte a Levico, in località Villa Agnedo, dopo aver coperto, nella sola giornata di oggi, una distanza di 43 chilometri dovendo anche fare i conti con la pioggia. Lucio Costantini è iscritto al gruppo Alpini di Dignano mentre Ambotta è un simpatizzante.



“Ci fermano per strada, sono incuriositi dal cappello in testa che portiamo – ci ha detto Costantini -. Ci chiedono da dove veniamo e perché lo facciamo. Una signora si è fermata con la macchina, nella zona di Valdobbiadene: era originaria di Codroipo!”.



I due alpini domenica prima di iniziare la lunga camminata verso Trento hanno fatto tappa a casa di Nadia Orlando, uccisa l’anno scorso dal fidanzato, per salutare i genitori Antonella e Andrea, il fratello Paolo e il nonno Giovanni. Domani, attorno alle 16, Lucio e Gianni contano di concludere il loro viaggio e arrivare nel centro di Trento.