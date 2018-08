In seguito all'approvazione da parte della giunta comunale di Turriaco del progetto di riqualificazione e creazione di un circuito turistico di mobilità lenta e alla sua suddivisione in lotti, sono state realizzate le prime opere che riguardano Via Verdi, ovvero il primo lotto. In generale, l’intervento, nell’ambito del progetto generale di mobilità lenta, riguarda la realizzazione/riqualificazione di percorsi ciclabili e pedonali su tre tratti di viabilità comunale da completare: via Verdi; via Cosani-5 Giugno e via Diaz. Su Via Verdi, il primo cantiere ad essere partito, sono già stati realizzati i lavori sui marciapiedi sul tratto terminale sinistro, dall’incrocio con via Piave fino all’area del magazzino comunale. Dall'altro lato si stanno ridefinendo le aree di sosta, con la realizzazione di oltre 15 parcheggi, e di verde attrezzato.

A breve, sull’incrocio, al fine di ridurne la pericolosità e migliorarne la percorribilità, in particolare nelle giornate di apertura della piazzola ecologica intercomunale, che fornisce il servizio anche ai cittadini del Comune di San Canzian d'Isonzo, verrà creata una rotatoria urbana. Tutta via Verdi fra qualche mese sarà, come previsto, riasfaltata, ora che sono terminati i lavori di posa delle tubazioni Enel e della sostituzione della rete idrica.

"Proseguiamo nella progettazione e realizzazione della nuova viabilità turriachese”, afferma il Sindaco Enrico Bullian, “favorendo in particolare la mobilità sostenibile e garantendo la sicurezza di pedoni e ciclisti. Questo primo lotto su Via Verdi ha un quadro economico di 50mila euro”.

Nel frattempo stanno procedendo anche i lavori in Via Cosani, ora alle prese con la realizzazione del marciapiede ciclo-pedonale. In generale, l’intervento su via Cosani e via 5 Giugno prevede la prossima riasfaltatura completa della carreggiata stradale manomessa per i lavori di sostituzione delle tubazione idriche e il completamento della sistemazione dei percorsi pedonali e ciclabili su via Cosani, da via Marconi fino alle scuole elementari e il collegamento ai percorsi ciclo-pedonali in fase di realizzazione su viale Gramsci, e su via 5 Giugno. In generale sarà prevista pertanto la riqualificazione degli attuali marciapiedi con il loro rifacimento in adeguamento alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.