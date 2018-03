L’invecchiamento della popolazione, come avevano previsto ampiamente gli esperti, sta producendo effetti molto evidenti in particolare in una regione come il Friuli Venezia Giulia, dove l’età media è tra le più alte dell’intera nazione (gli over 65 da noi sono il 25,7% della popolazione contro la media nazionale del 22,3%).

E non si tratta soltanto di un problema di calo delle nascite, pure molto grave. Perché vivere più a lungo significa anche andare incontro a tutta una serie di conseguenze un tempo forse non assenti, ma di certo statisticamente meno incisive. Malattie neurodegenerative come l’Alzheimer e patologie oncologiche direttamente collegate all’avanzata età cominciano a pesare perché richiedono un livello di assistenza sempre più elevato e specialistico che la semplice casa di riposo non è più in grado di garantire.

Non è dunque un caso se, nel giro di un ventennio, siamo passati da un sistema che si basava su strutture dedicate soprattutto a persone ancora capaci di provvedere a se stesse a uno che invece è sempre più concentrato su chi ha bisogno di assistenza costante perché in parte o totalmente incapace di provvedere a se stesso.

Le strutture a disposizione in Friuli venezia Giulia

In termine tecnico si parla di non autosufficienti, per i quali in questo momento ci sono a disposizione 135 strutture autorizzate dalla Regione (ovvero quelle che hanno inviato alla Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali a scheda riassuntiva nel 2017). Vanno poi conteggiate altre 32 strutture che però si occupano, almeno per il momento, solo di autosufficienti, anche se il numero totale di case di riposo censite in regione è pari a 189 unità. Il totale dei posti letto è pari a 10.239, dei quali 6.261 dedicati esclusivamente ai non autosufficienti, 1.951 polifunzionali e altri 2.026 per autosufficienti. Le residenze protette sono trenta. Altre 33 sono ad utenza diversificata, mentre nove sono residenze polifunzionali che si occupano anche di pazienti con complessità assistenziale elevata. Le classiche case di riposo sono 63 alle quali si aggiungono 25 case albergo e 7 comunità alloggio dove tuttavia ovviamente non ci sono posti per autosufficienti. Quanto alla natura giuridica di queste strutture la maggior parte, ben 68, sono private. Ascritte al privato sociale sono 28 realtà alle quali si affiancano 18 di proprietà di enti religiosi e 25 di proprietà pubblica come azienda per i servizi alla persona.

Valori in costante aumento

Quanto sia impegnativo gestire l’assistenza ai non autosufficienti lo raccontano le cifre spese dalla Regione: nel solo 2015 i fondi regionali destinati ai non autosufficienti hanno toccato quota 140,7 milioni di euro, dei quali 86,1 spesi fra abbattimento delle rette (43,6 milioni) e oneri sanitari (24,5 milioni). Queste cifre a fronte (sempre nel 2015) di 7.145 posti letto convenzionati, dove la Regione interviene per rette e oneri sanitari. Si tratta di una cifra destinata immancabilmente a crescere sia perché crescono i bisogni sia in quanto la Regione ha aumentato la quota per abbattere le rette che ora è pari a 18 euro contro i 16,70 precedentemente riconosciuti. Quanto al costo giornaliero si oscilla tra i 33,33 della Residenza polifunzionale “Flora” di Trieste ai 121,97 chiesti dalla Argo - Alzheimer, struttura di San Canzian d’Isonzo che, come recita il suo nome è altamente specializzata proprio per dare ospitalità a persone con complessità assistenziale molto elevata.