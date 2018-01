Quei semi avvelenano anche noi

La richiesta parte da Condifesa Veneto ed è indirizzata ai produttori di sementi: quest’anno sia messa in commercio per la maggior parte semente non trattata con insetticidi. Stiamo parlando della concia dei semi, in particolare di mais, utilizzati in agricoltura, ovvero dell’applicazione di sostanze per il contrasto di parassiti dannosi durante la germinazione e le prime fasi di sviluppo. Già, perché in passato è capitato che, per alcune varietà di mais, non si trovassero a sufficienza sementi non trattate, cosa che impediva agli agricoltori di applicare i principi della difesa integrata (vedi articolo sotto) e, quindi, di rimanere nel solco della legge. Ma c’è un altro motivo che ha spinto il Condifesa Veneto a scrivere l’appello: i danni economici dovuti a insetti sono inferiori al costo della concia delle sementi.



Un messaggio ribadito anche dal direttore di Condifesa Fvg, Daniele Giacomel. “Tali sementi trattate contro gli insetti che attaccano le piante nelle prime fasi di sviluppo - spiega Giacomel - devono essere usate solo in particolari situazioni, ovvero quando il terreno ha popolazioni di insetti dannosi di livello superiore alla soglia di danno. In Veneto e Friuli, tale condizione riguarda meno del 5% dei terreni coltivati. Nel resto dei casi, la concia è inutile dal punto di vista della produzione e dannoso da quello ambientale, dal momento che i prodotti chimici impiegati uccidono anche insetti utili e causano inquinamento di terreni e acque. Dal punto di vista economico, la concia costa dalle 6 alle 14 volte di più di un’assicurazione sui danni in queste fasi di sviluppo del mais . Nel caso di danni viene corrisposto il mancato reddito e il costo della eventuale risemina. ”.



Sul tema abbiamo sentito anche Lorenzo Furlan, dirigente del settore ricerca agraria di Veneto Agricoltura, massimo esperto in materia, in primo luogo per capire se l’utilizzo di sementi conciate con insetticidi sia legale. “Lo è - risponde il ricercatore - per le molecole rimaste autorizzate. Mi riferisco a tre sostanze: al thiacloprid, un neonicotinoide meno “impattante” rispetto a quelli utilizzati in passato, al teflutrin, un insetticida piretroide contro gli insetti, e al methiocarb, molecola nata come insetticida/lumachicida registrata a dose ridotta come repellente per uccelli. Tuttavia, vanno seguiti i principi della difesa integrata (vedi l’articolo sotto, ndr), che obbliga a utilizzare queste sostanze solamente dove c’è effettiva necessità”.

Ma è possibile capire dove il seme conciato è necessario? E quali sono i danni in caso di errore di valutazione? “E’ possibile - dice Furlan - capire dove la concia può essere utile: i criteri per la valutazione sono da anni a disposizione di tutti. Per quanto riguarda i danni difficilmente prevedibili o derivanti da errori nella valutazione, che comunque visto il rischio generale basso non possono che avere una bassa incidenza, è più conveniente stipulare un’assicurazione come il Fondo Mutualistico Mais”.



Alcune molecole uccidono gli insetti utili spezzando l’equilibrio naturale

Resta da capire quali siano i danni provocati da tali sostanze chimiche, in particolare dai neonicotinoidi, ai quali viene imputata la moria delle api degli anni scorsi. “Se ipotizziamo colture - dice Furlan - basate totalmente sulle sementi conciate, il danno all’ambiente, come dimostrato da centinaia di articoli su riviste internazionali, è notevole. Alcune molecole entrano nei cicli della vita e colpiscono, oltre agli insetti, anche altre forme di vita. L’impatto sulla biodiversità è dimostrato: muoiono anche insetti utili e altri organismi, e così si spezza l’equilibrio naturale. Ciò riduce gli effetti positivi della natura sulla nostra vita come l’impollinazione di piante coltivate e non da parte di api e pronubi selvatici e rende meno stabili gli equilibri naturale rendendo anche più probabile la necessità di trattamenti chimici successivi. Il non utilizzo di sementi conciate con insetticidi ha un impatto pari a zero, mentre quello dell’uso solo dove vi possono essere danni alla coltura provocherà impatti in dimensioni ridotte”.



“Per quanto riguarda l’uomo - conclude Furlan - sappiamo che tali molecole arrivano anche nel nostro organismo e ultimamente sono stati segnalati in Giappone casi di persone ricoverate con sintomi neuronali probabilmente associabili alla forte presenza di neonicotinoidi. Da uno studio compiuto sempre in Giappone sulle urine dei cittadini, è risultato che il 90% del campione aveva dentro di sé almeno 4 neonicotinoidi. Per capire come queste sostanze si possono diffondere, uno studio effettuato negli Usa nel 2015, dove tali prodotti sono utilizzati in maniera massiccia, dice che il 100% della frutta e della verdura in commercio contiene almeno un neonicotinoide, mentre il 72% della frutta e il 45% degli ortaggi ne hanno almeno due”.



Un male pure per il portafoglio

Davvero assicurare il raccolto con il Fondo Mutualistico è più conveniente che difenderlo con le sementi conciate con insetticidi? Facciamo due conti. Immaginiamo di avere 100 ettari a disposizione. Dagli studi italiani risulta che il rischio massimo è di avere un danno grave (perdita di piante tale da ridurre la produzione) sul 4% della superficie seminata a mais, ovvero 4 ettari. Poiché il danno più grave (risemina più perdita di produzione per ritardata semina) può essere stimato al massimo 500 euro a ettaro, il danno ammonta al più a 2mila euro. Davanti a tale scenario ho tre opzioni: usare solo sementi trattate (cosa in contrasto con i principi della Difesa Integrata obbligatori per legge), non trattare e assicurare tutti gli ettari e applicare la difesa integrata.

Nel caso dell’utilizzo a tappeto della semente conciata, facendo finta che gli insetticidi siano sempre efficaci (non sempre danno i risultati sperati), si dovranno spendere mediamente 40 euro a ettaro per l’acquisto dei semi trattati. Totale: 4mila euro.

Nel caso di sementi non trattate, si dovranno spendere circa 5 euro a ettaro per l’assicurazione, per un totale di 500 euro. In caso di massima sfortuna, si avranno al più danni per 2mila euro, che però verranno risarciti. Si spenderanno, quindi 3.500 euro in meno rispetto al primo caso. Possiamo considerare, il mancato raccolto come un danno per la società nel suo complesso: in ogni caso questo sarà inferiore al costo delle sementi conciate.

Infine, poniamo di applicare la difesa integrata e di assicurarci. Per le valutazioni sui fattori di rischio e qualche monitoraggio, si spenderanno circa 500 euro. Poi, si deciderà di usare sementi conciate in parte della superficie da seminare, poniamo 20 ettari: costo 800 euro (40 euro a ettaro). A questi 1.300 euro si aggiungono l’assicurazione (5 euro a ettaro) per arrivare a un totale di 1.800 euro. Si tratta comunque di un risparmio di 2.200 euro rispetto al primo caso.



La Procura indaga sulla morte delle api

Lo sanno perfino i sassi che le api sono un indicatore ambientale tra i più sensibili. Se l’ambiente è avvelenato sono le prime a patire. E se le popolazioni di api si riducono, a pagarne lo scotto non sono solo gli apicoltori, ma tutti noi. Minore impollinazione equivale a minore produzione di frutta, a minore propagazione delle specie vegetali presenti nell’ambiente e via dicendo, senza considerare che molti veleni finiscono sulle nostre tavole. Insomma un disastro. Ecco perché nel 2013, dopo il ripetersi di allarmi lanciati dai ricercatori che avevano dimostrato l’effetto letale delle sementi conciate con neonicotinoidi e morie senza precedenti di questi preziosi insetti, tanto da far parlare letteralmente di collasso delle loro popolazioni, l’allora ministro delle Politiche agricole Luca Zaia mise fuori legge tutta una serie di principi attivi con i quali si trattavano in particolare i chicchi di mais.

Poco più di dieci anni orsono avevamo avuto modo di scrivere del problema. Nella primavera del 2007 si erano registrate morie tali da provocare la perdita di oltre il 35% di api dopo una primavera particolarmente secca che aveva favorito la dispersione dei veleni usati per avvolgere i semi, con danni per milioni di euro al comparto. Immediatamente l’attenzione si era concentrata sulle sementi conciate, ma ci sono voluti ben sei anni per porre finalmente freno al loro utilizzo. A quanto pare tuttavia, c’è ancora chi insiste nel volerle usare. O quanto meno chi usa sementi pure autorizzate, ma senza rispettare le tecniche imposte per limitare i danni. Una conferma in tal senso arriva dalle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Udine dopo aver ricevuto una serie di esposti per le morie anomale registrate in provincia nel corso del 2017. La conferma che le indagini sono in corso da parte del pool di magistrati che si occupa dei reati ambientali, guidati dal pubblico ministero Viviana Del Tedesco.



“In Friuli Venezia Giulia - conferma Luigi Capponi, presidente del Consorzio apicoltori di Udine – nonostante il divieto di sementi conciate con alcuni principi attivi si continua ad utilizzarle e speriamo che gli investigatori scoprano chi è perché le impiega. Il problema di fondo è che in agricoltura si continuano ad utilizzare molti fitofarmaci estremamente dannosi per l’ambiente e che non sempre si rispettano alcune norme dettate per limitare i danni, come per esempio lo sfalcio dei prati prima delle semine, con il risultato che le api vengono avvelenate”.

La stagione invernale non permette di avere il quadro completato della situazione, ma Capponi ci ha spiegato che si parla per la nostra regione di circa 25mila famiglie di api, delle quali 18mila nella sola provincia di Udine gestite da 700 apicoltori. Altri 300 lavorano nel Pordenonese, 200 nel Goriziano e una cinquantina in provincia di Trieste: “Un dato è certo - ribadisce Capponi -. Le api da alcuni anni ci stanno lanciando un messaggio molto chiaro: stiamo morendo, fate qualcosa per salvarci!”.