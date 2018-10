Giovedì 11 ottobre si terrà al Teatro Modena di Palmanova una giornata di approfondimento sul gas radon, in cui saranno presentati i primi risultati del "Progetto Radon: misure per 1.000 famiglie". Avviato ad ottobre 2017 da Arpa-Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente il progetto ha coinvolto, in una vera e propria esperienza di "citizen scienze", più di 1.800 famiglie residenti in regione. La giornata di approfondimento inizierà alle ore 9 con gli interventi del vicepresidente e assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, dell'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro e del direttore generale di Arpa Luca Marchesi.

Nella sessione mattutina, oltre alla presentazione dei risultati in forma aggregata dell'indagine Arpa, verranno resi noti i livelli di riferimento per il radon e le azioni messe in atto per ridurre il rischio in Friuli Venezia Giulia, Italia e Europa. Nella sessione pomeridiana, dai contenuti più tecnici, verranno presentate le esperienze maturate in altre regioni italiane in merito al monitoraggio ambientale del radon. Vi parteciperanno rappresentanti delle Agenzie regionali per l'ambiente della Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Abruzzo, Sicilia e delle provincie di Trento e Bolzano. In conclusione è previsto un intervento del direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) Alessandro Bratti.

La giornata di studio è aperta al pubblico, previa registrazione tramite il sito web di Arpa (www.arpa.fvg.it). L'accesso alla sala sarà consentito fino ad esaurimento dei posti a disposizione. La presentazione del Progetto Radon è avvenuta ad inizio ottobre 2017 con l'organizzazione di 6 incontri pubblici, la partecipazione di quasi 2.000 persone e la consegna di 1.800 rilevatori di gas radon (dosimetri). I dosimetri sono stati riconsegnati in marzo 2018 e successivamente analizzati dal laboratorio di radioprotezione di Arpa. Ogni partecipante alla campagna di monitoraggio ha già ricevuto in forma riservata il risultato dell'analisi del proprio dosimetro.