Raffica di furti nei centri commerciali friulani. Al Città Fiera di Martignacco, i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato tre giovani friulani, due dei quali minorenni, che sabato avevano rubato capi d'abbigliamento da uno dei negozi.

Sempre sabato, all'Outlet Village di Palmanova tre bulgari sono stati arrestati dai Carabinieri per furto aggravato in concorso. Il trio si era impossessato di calze e profumi in un negozio e di taccheggio nei confronti di uno dei clienti.

Sabato sera, a Ruda, i militari della Stazione di Aquileia hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un brasiliano, trovato in possesso di alcuni grammi di stupefacente, hashish, marijuana e speed. L'uomo è stato denunciato.