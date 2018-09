Raffica di infortuni sul lavoro in Friuli oggi, mercoledì 5 settembre. A San Daniele, in un prosciuttificio, un operaio è stato colpito da un pannello durante le fasi di scarico di un camion ed è stato portato in ospedale in condizioni serie.



Un secondo infortunio si è verificato alla Pelfa Group Srl di Buja dove un altro operaio è finito in pronto soccorso dopo essere rimasto vittima di una caduta dall’alto. A Palmanova, infine, un uomo di 43 anni di Faedis stava montando degli infissi in un cantiere privato quando una sezione in alluminio gli è caduta su una gamba, procurandogli un taglio.



Anche un escursionista tra gli infortunati di oggi. Un uomo si è fratturato una gamba mentre stava percorrendo il sentiero che porta a Casera Valbertad, nel comune di Paularo. È stato soccorso dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino.