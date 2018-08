Sarebbero stati una donna e una ragazzo gli autori dei furti e tentati furti, perpetrati nelle prime ore del mattino di giovedì a Ronchi dei Legionari nella zona di via Gramsci e via San Lorenzo. Ad essere stati presi di mira sono stati il Nuovo Bar Acli di via San Lorenzo, la gelateria Frio Frio di via Gramsci e alcune auto parcheggiate nella stessa via. Magrissimo il bottino, qualche euro in spiccioli, delle caramelle, delle sigarette e una chiavetta Usb con alcuni brani di musica, ma ben più ingente il danno provocato ad un'auto, una Fiat Punto, a cui è stato spaccato un finestrino, agli infissi e altre apparecchiature del Frio Frio e del bar, ma soprattutto ingente il danno psicologico e morale dei derubati e danneggiati che, accortisi nelle ore seguenti di quanto accaduto hanno presentato denuncia ai carabinieri. Il raid ladresco, durato una decina di minuti, è partito proprio dalla gelateria, verso le 4 del mattino e lo testimoniano le riprese delle telecamere di sorveglianza del locale. Le registrazioni, che sono state acquisite come materiale di prova e di indagine dei carabinieri, mostrano l'arrivo dei due, come detto una donna e un ragazzo, vestiti di bianco e con il volto celato da un cappuccio che in bicicletta arrivano da Monfalcone e si fermano nell'area esterna della gelateria. Qui dopo aver provveduto a chiudere delle tende, che servono di giorno per la protezione dal sole e che pensavano li avrebbero protetti dallo sguardo di eventuali persone o automobili di passaggio, hanno spostato, salendo su una sedia, l'occhio di due telecamere. Non accorgendosi però che altre due telecamere li stavano riprendendo e che hanno consentito di vedere che i due hanno cercato di forzare la porta di ingresso. Non sono, fortunatamente, riusciti nell'intento e hanno quindi spostato la loro attenzione sulla piccola giostrina a monete per i bambini, che ha pure resistito all'assalto. A quel punto i due hanno pensato di poter raggranellare qualcosa rivolgendo la loro attenzione su alcune auto posteggiate lungo via Gramsci: una Golf e una Fiat Punto. Dalla prima, che hanno aperto senza fare gravi danni e che hanno perlustrato in maniera approfondita, hanno rubato qualche euro in spiccioli, circa 3 euro, custoditi in un piccolo contenitore chiuso, delle caramelle, una chiavetta Usb con brani musicali e un portachiavi in tessuto. Dalla Punto, di cui hanno tentato di forzare la portiera e a cui hanno poi spaccato un cristallo della portiera, hanno preso pochi altri spiccioli e una pacchetto di sigarette. Si sono spostati poi sul retro, piuttosto buio, di uno dei due condomini di via Gramsci, dove altre tre auto erano parcheggiate. Ma qui il raid è stato disturbato da un residente, che avendo avvertito dei rumori sospetti, con una torcia ha illuminato la zona. I due sono quindi scappati, tornando nella zona della gelateria dove avevano lasciato le biciclette. Evidentemente, però, non contenti, hanno rivolto la loro attenzione al vicino Nuovo Bar Acli, di via San Lorenzo, distante poche decine di metri da via Gramsci e che d'estate trasferisce l'attività nel bel chiosco esterno, nel giardino delle Aci. Hanno forzato la porta di ingresso e la cassa, dove però, prudentemente, non era stato lasciato denaro. I furti e tentati furti sono stati scoperti poche ore dopo dai malcapitati proprietari delle auto e dei locali, che non hanno potuto far altro che prendere atto di quanto accaduto e chiedere l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato le indagini.