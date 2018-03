Ieri sera, una 33enne di Tolmezzo ha denunciato ai Carabinieri di Tolmezzo che verso le 20, in centro, era stata avvicinata da un uomo a volto coperto che, minacciandola con una pistola, si era fatto consegnare la borsa, contente i suoi documenti personali, due telefoni cellulari e la somma di 70 euro, per poi darsi alla fuga.

I militari, assieme agli agenti della Polizia Municipale tolmezzina, sono riusciti a risalire al responsabile, un 28enne pregiudicato residente a Bagnaria Arsa che è stato individuato e bloccato dai Carabinieri alle 4.30 ad Amaro, nei presso del casello autostradale, a bordo della sua auto e in compagnia di una 25enne di Cavazzo Carnico. In macchina, i Carabinieri hanno scoperto quattro riproduzioni di pistole di varia marca e tipo, tutte a pallini con caricamento a gas, di cui una senza il previsto tappo rosso rimovibile, e parte del bottino della rapina (i due telefoni cellulari rubati erano stai gettati dalla donna per evitare la possibile individuazione da parte degli inquirenti).

Il veicolo e le armi sono state sequestrate e la refurtiva restituita alla vittima. Il giovane è stato arrestato per rapina aggravata dall’uso di arma e travisamento, mentre la donna che era con lui è stata denunciata per favoreggiamento.