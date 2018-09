Guai a stare senza l’auto, ma guai pure ad averla perché mantenerla costa parecchio. E non è solo un problema di pressione fiscale, a dir poco esagerata, sul carburante e sul possesso o dei costi di acquisto e manutenzione. Perché tocca calcolare pure l’assicurazione che rappresenta un salasso molto pesante. E per alcuni italiani il salasso non è neppure controbilanciato dalle prestazioni, ma risponde a logiche di sistema. Ovvero, i margini alti di guadagno ottenuti in alcuni territori servono a compensare quelli decisamente più risicati se non addirittura le perdine di altri. Il dato emerge dal rapporto sull’attività svolta nel 2017 dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, un tempo Isvap.



In Fvg i premi pagati calano molto meno dei sinistri liquidati nel 2017

Per il Friuli Venezia Giulia la differenza tra premi pagati dagli automobilisti per l’assicurazione e i sinistri registrati e liquidati è decisamente molto elevata e ha toccato nel 2017 quota 51,7 milioni di euro dato che i premi versati sono stati 174,8 milioni e i sinistri liquidati 123,1 milioni. Rispetto all’anno precedente, in termini percentuali, in Fvg sono stati contabilizzati premi lordi in diminuzione del 7,4%, ma in compenso sono stati gestiti il 20,2% in meno di sinistri, ovvero un quinto in meno. Ciò nonostante, il caricamento globale, ovvero la differenza tra premi riscossi e sinistri liquidati è cresciuta del 49,5%, cifra a dir poco spropositata e che colloca la nostra regione tra quelle con il segno positivo (quasi immancabilmente collocate a Nord con la sola eccezione del Piemonte) dove l’aumento percentuale è più elevato. Il perché di questa sproporzione può essere spiegata leggendo i dati di altre regioni italiane dove invece il caricamento globale si presenta con il segno meno in quanto sono diminuiti i premi pagati e sono cresciuti i sinistri liquidati: per esempio c’è il 39,6% della Campania, il 75,5% della Basilicata, il 44,7% o il 21,7% della Sicilia.

Ovvero, le compagnie di assicurazione hanno a disposizione due strade e si può dire le percorrano entrambi senza eccessivi scrupoli: aumentare i premi di assicurazione (ciò spiega perché nelle regioni meno virtuose la diminuzione dei premi pagati sia stata inferiore a quella registrata nelle regioni virtuose) e guadagnare il più possibile nei territori dove gli automobilisti sono virtuosi in quanto maggiormente rispettosi del Codice della strada, causando meno incidenti e dove i tentativi di frode sono di gran lunga inferiori.



Da noi appena 33 le denunce per frode, ma ci sono regioni dove sono 47 volte tanto

Quest’ultima considerazione potrebbe essere presa per l’ennesima sparata se non fosse che è ampiamente suffragata dai dati: nel 2016 i sinistri denunciati in Fvg sono stati 45.003. Di questi sono stati approfonditi in relazione al rischio frode 4.301, ma sono state appena 33 le denunce. Il confronto con regioni come Campania o Calabria è impietoso: per la prima i sinistri denunciati sono stati 256.598, 12.145 i sinistri approfonditi e 1.516 le denunce, mentre la seconda ha registrato a fronte di poche migliaia di sinistri in più rispetto al Fvg (58.413) il triplo di approfondimenti anti frode e dieci volte più denunce risultate 364. Insomma, crea un certo fastidio pensare che quando paghiamo il premio alla nostra assicurazione dobbiamo farci carico anche delle spese causate dai soliti furbi.