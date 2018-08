La Polizia di Pordenone ha smantellato un sodalizio tailandese attivo in tutto il Nord Italia e specializzato nella prostituzione ‘indoor’. Gli agenti hanno eseguito sette arresti e sequestrato quattro case di appuntamenti tra Pordenone, Udine e Trieste.

Il volume d’affari accertato ammonta a centinaia di migliaia di euro: il ‘commercio’, infatti, era operativo dalle 10 del mattino fino all’1 di notte. Gli indagati reclutavano in Tailandia le giovani da avviare alla prostituzione, procurando documenti e biglietti aerei per farle arrivare in Europa con un visto turistico rilasciato dalle autorità tailandesi e talvolta da quelle cambogiane.

Una volta giunte nei Paesi Ue (come Finlandia, Spagna e Svizzera), l’organizzazione prendeva in carico le ragazze, accompagnandole e ‘stoccandole’ negli appartamenti del Friuli Venezia Giulia. L’attività era pubblicizzata attraverso siti internet specializzati nelle offerte a 'luci rosse'.

Tutti i dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 nella Questura di Pordenone.