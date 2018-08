Si è concluso questa mattina intorno alle 8.30 l'intervento della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e speleologico in comune di Tramonti nella forra del Torrente Viellia. É all'interno della forra che un austriaco del 1984 H. L. di Leibnitz si è procurato una sospetta frattura alla caviglia sinistra mentre era impegnato in attività di canyoning assieme ad un amico conterraneodel 1991.



È stato quest'ultimo ad avvisare i soccorsi percorrendo con dieci calate di corda la forra e raggiungendo in un'ora e venti il paese per chiamare i soccorsi. Le squadre di soccorso, tecnici specializzati di forra accompagnati da un sanitario anch'egli specializzato, hanno raggiunto il ferito alle 4 del mattino dopo un tentativo di recupero prima del tramonto con l'elisoccorso, non andato a buon fine per mancanza di luce sufficiente ad individuare il punto con precisione. Grazie ai fischietti di cui sono dotati i forristi e con l'aiuto della traccia gps fornita dall'amico, l'uomo è stato individuato e raggiunto dall'alto, seguento il solco torrentizio. Si era già attrezzato con un telo termico e una candeletta per scaldarsi ma era comunque in leggera ipotermia.



Il ferito è stato assistito, imbarellato e confortato fino all'alba finché è stato effettuato un altro tentativo di recupero con l'elicottero sanitario, dato che il recupero seguendo la forra sarebbe stato lungo e complesso per l'infortunato e per i soccorritori. Il soccorso è avvenuto con successo con una lunga verricellata di circa 80 metri dell'elicottero in un punto molto stretto della forra. Pilota e tecnico di elisoccorso hanno poi effettuato altre 5 verricellate in un punto più agevole per recuperare anche i dieci tecnici che avevano iniziato autonomamente la discesa. In base, a monitorare le operazioniper tutta la notte altri venti tecnici, che già ieri sera si erano recati sopra il torrente, i carabinieri e il sindaco di Tramonti.