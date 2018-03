Quando le notizie sono amplificate anche se non hanno ancora una base sostanziale producono aspettative tra i cittadini. Quando poi si parla di sostegni destinati alle fasce meno abbienti, c’è chi si aggrappa a ogni spiraglio di luce.

E’ il caso del reddito di cittadinanza che ha indotto diverse persone soprattutto al sud Italia a rivolgersi ai Caf per avere chiarimenti e per cominciare ad avviare le pratiche in vista di una sua possibile applicazione.

“In Fvg non abbiamo avuto particolari richieste al di là di qualche decina di telefonate conoscitive- spiega Giulio Arbanassi presidente e amministratore delegato della società regionale Caf Cisl che copre i territori dell’Alto Friuli e delle province di Trieste e Gorizia. “ Il fenomeno – continua Arbanassi- non ha portato afflussi importanti agli sportelli, ma il fatto che qualcuno lo abbia chiesto, sta a significare che il messaggio non è stato chiaro. Non è la prima volta che i cittadini vengono portati fuori strada tant’è che in passato ci siamo trovati a dover affrontare situazioni non chiare come nel caso del 730 precompilato- continua Arbanassi -perché molte persone erano convinte di vederselo recapitare a casa.

Per il momento- conclude Arbanassi -al di là di Red, Isee e varia documentazione , stiamo gestendo provvedimenti volti a dare sollievo alle famiglie in difficoltà che sono predisposti dai Comuni. Si tratta degli abbattimenti dei costi delle utenze su luce , acqua e gas.