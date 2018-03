Una vera e propria galassia. Stiamo parlando delle decine di società ed enti partecipati o controllati, nonché dei fondi gestiti dalla Regione. Facendo due conti, si tratta di 29 società, 6 delle quali in liquidazione, 30 enti e 22 fondi. Una galassia, questa, non facile da gestire. Già nel 2015, la giunta regionale aveva dato il via a un Piano di razionalizzazione delle delle partecipazioni societarie regionali. La Regione ha dato il via alla dismissione delle partecipazioni in Cosint e in Legno Servizi, posto in liquidazione alcune realtà come Ares, Gestione Immobili e Agemont, soppresso Finanziaria Mc, dismesso alcune micro partecipazioni (Banca Etica), contenuto i costi dei Cda e di funzionamento delle partecipate.

Poi, si sono aggiunte due novità. Da una parte, nel 2016 è entrato in vigore il decreto Madia, il cosiddetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, modificato nel 2017 in seguito ai rilievi della Corte costituzionale, che ha posto dei paletti sulle società che possono essere partecipate. Dall’altra, la Regione ha ‘ereditato’ dalle ex Province le partecipazioni da loro detenute, sia nelle aziende, sia negli enti strumentali. Per quanto riguarda le società, sono passate alla Regione quote dell’Interporto di Pordenone, di quello di Trieste, di Collio Service, di Trieste Coffe Cluster e Polo tecnologico di Pordenone. Nel caso degli enti, le quote trasferite riguardano per esempio Teatro stabile sloveno, Teatro stabile del Fvg, Università popolare di Trieste, Ert, Associazione Teatro Pordenone, Ente Friuli nel mondo. Insomma, da una parte, lo Stato ha dato una spinta alla razionalizzazione, mentre dall’altra la galassia regionale è diventata più complessa dopo l’abolizione degli enti intermedi.

Cosa resta da fare, dunque? A dirlo è la delibera della giunta regionale del 29 settembre 2017. Per quanto riguarda le società partecipate dirette, nel mirino ci sono Insiel (riduzione del costo degli applicativi che possono essere surrogati con quelli presenti sul mercato) e Polo tecnologico (“è allo studio un progetto di aggregazione dei vari attori che operano nel settore dell’incubazione d’impresa”). In merito alle partecipazioni indirette, è stata ravvisata la necessità di dismettere le quote in Legnolandia, Open Leader, A.F.V.G Security, Aeroporto Amedeo Duca D’Aosta di Gorizia, Bic Incubatori, Friulia Veneto Sviluppo, Comet, Fabbrica Modello di Pordenone e di altre società legate per lo più ad Autovie Venete (la Regione ha il 72,97% di questa società indirettamente tramite Friulia e lo 0,39% direttamente). In parte, tale dismissione è stata già effettuata. Nello specifico, a novembre dello scorso anno sono state cedute le partecipazioni in Legnolandia e Friulia Veneto Sviluppo, mentre le quote dell’Interporto di Trieste sono state cedute in permuta a Friulia.

Quanto valgono (e costano) le società partecipate

Stilata la lista delle società partecipate dalla Regione F-Vg, resta da capire quali siano i ‘numeri’ di queste aziende. Per farlo, abbiamo dato uno sguardo ai bilanci relativi al 2015 di 21 dei 23 soggetti presi in considerazione nelle pagine precedenti (abbiamo escluso le due partecipate da Elettra - Sincrotrone, vale a dire Kyma e Consorzio Energia Confindustria).

Nel complesso, queste aziende hanno raggiunto un fatturato di poco superiore ai 510 milioni di euro. Prima in classifica è Autovie Venete, che con oltre 214 milioni rappresenta quasi la metà del fatturato complessivo. Seguono Insiel (95,6 milioni), Elettra Sincrotrone (50 milioni), Mediocredito (49,6 milioni) e Alpe Adria (35,1 milioni). Le prime cinque assieme raggiungono quota 445 milioni, vale a dire l’87% del fatturato totale.

Confrontato con questi numeri, appare davvero piccolo il risultato d’esercizio complessivo, pari a 1,47 milioni in attivo. A pesare è soprattutto il passivo di Mediocredito, che nel 2015 sforava di poco i 39 milioni. Una cifra, questa, che ‘cancella’ il risultato migliore dell’anno, vale a dire quello di Autovie Venete, pari a 35,8 milioni. Nella lista ci sono altre cifre milionarie: tra gli attivi troviamo Friulia (1,7 milioni), Insiel (1,6 milioni), Elettra Sincrotrone (1,4 milioni) e Finest (1,1 milioni), mentre tra i passivi compare solo Aeroporto Fvg (meno 1,3 milioni).

E veniamo alle spese per i dipendenti e gli amministratori. Nel complesso, le 21 società spendevano per il personale poco più di 144 milioni di euro. Nella ‘Top 5’ troviamo Autovie Venete (49,3 milioni), Elettra Sincrotrone (17,9 milioni), Fvg Strade (10 milioni), Mediocredito (7,3 milioni) e Aeroporto Fvg (6 milioni).

Per quanto riguarda i compensi agli amministratori, le società partecipate conferivano ai propri vertici 1,73 milioni di euro. Tre le società che hanno speso più di 100mila euro all’anno. Si tratta di Mediocredito (478mila euro), Autovie Venete (456mila) e Friulia (175mila). Infine, per gli organi di controllo sono stati spesi nel complesso 705 mila euro.

Insiel: un’azienda 4.0 con dipendenti dall’età media 1.0

Quando si parla di aziende Ict ci si immagina che a lavorarci ci siano soprattutto giovani nati e cresciuti con le nuove tecnologie, come i Millenials. Non è il caso di Insiel, la società in house della Regione che si occupa delle reti tecnologiche e del software che fa funzionare la pubblica amministrazione del Fvg. Già, perché nel documento che illustra i risultati del Piano industriale per il quadrienno 2014-17 si legge, nel capitolo dedicato all’evoluzione e al costo dell’organico, che i dipendenti sono diminuiti del 5%, passando da 697 a 669 unità (il costo del personale è passato da 42 a 40,3 milioni) e che “nonostante il processo di ricambio generazionale l’età media del personale è passata da 47,2 a 48,6 anni. Tale valore è in ogni caso significativamente inferiore al trend (50,2) che si sarebbe avuto in assenza di ricambio generazionale”.