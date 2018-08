E’ durata praticamente tutto il giorno la coda sulla A23, in direzione nodo di interconnessione con la A4 a Palmanova. Oltre 13 chilometri di auto, ma anche molte roulottes e caravan in arrivo da Ugovizza hanno percorso il tratto a velocità molto molto bassa, per poi distribuirsi in parte verso Trieste, in parte verso Venezia. Sono i turisti austriaci e tedeschi diretti verso le spiagge del Friuli Venezia Giulia e del Veneto che prediligono questo periodo perché sicuramente le località sono meno affollate. Sopportano pazientemente la coda (sono in genere molto disciplinati) e guidano con attenzione. Oggi, ma anche nei week end precedenti, infatti, gli incidenti sono stati davvero pochi e tutti di lieve entità. Alle 18 e 30, quando la coda è scesa di parecchio, è stata riaperta l’entrata di Udine Sud in direzione Venezia che era chiusa dalle 10 del mattino. Attualmente si segnalano ancora leggere congestioni sul nodo di Palmanova, mentre fra Redipuglia e Portogruaro le code sono a tratti. Si formano e si risolvono per poi riformarsi ma non ci sono blocchi del traffico. Ancora sette, invece, i chilometri di coda alla barriera di Trieste Lisert dove i turisti di rientro hanno cominciato ad arrivare nel primo pomeriggio. Per domani, domenica 26 agosto, ancora bollino rosso: la A4 sarà interessata da traffico intenso al mattino, in direzione Trieste; i veicoli transiteranno in modo più fluido nel pomeriggio e alla sera. In direzione Venezia, invece, i flussi saranno molto elevati, con code in entrata alla barriera di Trieste Lisert e anche la serata sarà caratterizzata da traffico sostenuto. Per quanto riguarda la A23, in direzione Palmanova, si marcerà in modo sostenuto in entrambe le direzioni, così come in A57 Tangenziale di Mestre, in direzione Trieste. Lo stop ai mezzi pesanti sarà in vigore dalle 7,00 del mattino fino alle 22.

Giornata di traffico intenso oggi sulla rete autostradale di Autovie Venete per il controesodo, e quindi il traffico di chi rientra dalle vacanze, ma anche per l'ultima parte dell'esodo di agosto. La A4 e la A23 risultano entrambe congestionate in entrambi i sensi di marcia. Code di diversi chilometri anche alla barriera di Lisert, Trieste.

Chiuso lo svincolo di Udine Sud. Si registrano code e rallentamenti in A23, in direzione del bivio con la A4 che è congestionato. Lunghe code sono quindi segnalate anche tra Udine Nord e Bivio A4/A23. Code di di 2 km a causa di Traffico intenso, in BARRIERA TRIESTE LISERT

In direzione Torino, lungo la A4 si segnalano code a tratti tra Villesse e San Stino di Livenza.

Aggiornamento ore 17

E’ ancora di 13 chilometri la coda in A23, da Udine Nord in direzione Palmanova mentre sono 7 i chilometri segnalati alla barriera di Trieste Lisert, in entrata. Code a tratti si registrano nel tratto compreso fra Villesse e Portogruaro, in direzione Venezia. Code in uscita a San Donà di Piave, mentre a Latisana, dove il piazzale del casello è sempre stato pieno e in più momenti della giornata si sono registrate code in entrata, la situazione è regolare. Come ogni anno, l’ultima parte del mese di agosto e la prima del mese di settembre, sono appannaggio dei turisti stranieri. Un’abitudine consolidata, come confermano i dati di flusso registrati a Ugovizza. Da oltreconfine continuano a entrare, in A23 direzione nodo di interconnessione con la A4 all’altezza di Palmanova, 1.900 veicoli all’ora. Un flusso iniziato fin dal mattino presto (alle 8 erano 1.600 i transiti registrati) che è cresciuto man mano. Un leggero tamponamento, accaduto verso le 7 del mattino ha provocato una temporanea congestione, risolta rapidamente. Per gestire al meglio la circolazione, evitando blocchi del traffico, al casello di Udine Sud il personale di Autovie Venete ha “filtrato gli ingressi” consigliando, a chi era diretto verso Trieste o Venezia di utilizzare la viabilità ordinaria fino a Palmanova per poi rientrare. Alle 10,00 a fronte del flusso sempre in aumento, l’ingresso di Udine Sud, in direzione Venezia è stato chiuso. La viabilità dovrebbe cominciare a migliorare in serata con una progressiva riduzione delle code sulla A23, mentre lo smaltimento di quelle in entrata a Trieste sarà più lungo perché i turisti partiti dalle località balneari più lontane in tarda mattinata o primo pomeriggio, raggiungeranno la barriera del Lisert in tarda serata.