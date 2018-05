"Una data che sarà ricordata nelle pagine di storia della città". Non ha dubbi il sindaco di Monfalcone, Anna Cisint, nell'introdurre la cerimonia di inaugurazione della "ritrovata casa di tutti i cittadini", il palazzo municipale che ieri è stato ufficialmente riaperto all'attività e quindi a tutta la comunità monfalconese, dopo ben quattro anni di lavori. Una cerimonia semplice, ma importantissima per Monfalcone, seguita da centinaia e centinaia di persone che hanno risposto all'invito del primo cittadino e hanno riempito piazza della Repubblica, prima e poi anche il palazzo municipale. Assieme al sindaco, sotto la loggia del comune, erano presenti il neo presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, alla sua prima uscita ufficiale dopo la designazione e i neo onorevoli Guido Pettarin e Laura Stabile e il neo consigliere regionale, Antonio Calligaris. Emozionata, ma sempre con il solito piglio, Cisint ha ringraziato Fedriga per la presenza "che riveste un significato importante per la nostra città. Questo è un edificio che appartiene al patrimonio storico della città e che oggi la città riacquista, in un momento - ha detto Cisint, ringraziando genericamente la Regione per finanziamenti che hanno consentito il restauro - in cui è forte il sentimento di rinnovamento che arriva dai cittadini. Monfalcone può rendere visibile così la sua identità e offrire il volto di decorso e prestigio a cui i monfalconesi aspirano".

Un sentimento di rinnovamento che è stata sottolineato anche dal presidente Fedriga. "Sono Presidente della regione da meno di 48 ore e ho voluto fare la mia prima uscita qui. Ho voluto partire da Monfalcone, da dove nel 2016, con Cisint, è iniziato il percorso di cambiamento che spero possa esserci anche a livello regionale e in alte municipalità. Questa è una delle strutture municipali più belle della regione e sono contento di essere qui tra la gente, per la prima uscita ufficiale e non in un incontro chiuso nei palazzi" ha detto, riconoscendo che Monfalcone in questi anni ha vissuto e vive tante problematicità, a partire da quelle occupazionali, ma assumendosi anche l'impegno concreto "come Regione Friuli Venezia Giulia, di dare delle risposte alle crisi di occupazione. Sono certo che tutti gli attori che insistono su Monfalcone, a cominciare dai grandi soggetti produttivi, saranno partecipi di questo percorso, perché le aziende - ha aggiunto - devono essere collegamento tra territorio e cittadini e quando si chiedono delle risposte, queste devono essere date. Useremo tutti gli strumenti a disposizione, a cominciare dall'alleggerimento della pressione fisclae, per agevolare le realtà produttive".

Parole che sono state accolte con entusiasmo dal sindaco Cisint che ha voluto sottolineare come "condivisione e ascolto siano i veri significati della politica, soprattutto quando aiutano i nostri figli a trovare lavoro sul territorio, senza doversene andare via". Il sindaco, applaudita più volte, ha parlato di "importante tassello di riqualificazione della città, che con il Piano Strategico varato dall'amministrazione vuole rinnovare il centro storico, da via Sant'Ambrogio, alla piazza, all'area del Duomo". Al proposito ha confermato che entro giugno verrà pubblicato il bando per la riqualificazione degli spazi commerciali di via Sant'Ambrogio, "creando le premesse per un effettivo risultato. Assieme alle Terme Romane, la ristrutturazione del palazzo municipale è una delle prime cose che ho affrontato nel 2016 quando siamo arrivati al governo cittadino, chiedendo che venisse variato il progetto per mantenere la presenza del caffè storico, spazio dove saranno visibili i resti delle mura medievali e dove, in un piccolo spazio museale, saranno esposti i reperti archeologici trovati nel corso dei lavori, tra cui lo spadone che è stato restaurato mirabilmente nel museo di Aquiliea". Lo spazio museale si inserirà, assieme al Mu.ca. e al Palazzetto Veneto, dove tra l’altro è previsto un intervento di riqualificazione, in un contesto di rete grazie al rapporto avviato con il Polo Museale Regionale.

Prima dei discorsi ufficiali sono stati il coro Ermes Grion e la banda cittadina a creare un cima di festa e di comunità con brani della tradizione bisiaca. Al parroco del duomo, don Fulvio Ostroman è spettato impartire la benedizione, seguita dal taglio del nastro e dalla visita dei tanti cittadini al palazzo municipale. A tutti è stata donata una pubblicazione con la storia del palazzo municipale e l'illustrazione dei lavori eseguiti. Nel pomeriggio alle 17.30 c'è stata la visita guidata al Palazzo e alla mostra ‘La Storia, il Cantiere, i Ritrovamenti’ allestita con foto e documenti dei lavori e dei ritrovamenti archeologici fatti durante il cantiere che ha riportato il palazzo comunale a nuova bellezza.