Questa mattina a Grado il Sindaco Dario Raugna ha incontrato l’omologo di Forte dei Marmi, Bruno Murzi. L’incontro è stato proposto proprio da Murzi e di buon grado accolto dal collega gradese al fine di sancire una collaborazione tra i due Comuni a margine della vicenda che ha visto l’utilizzo dell’immagine della donna con foulard giallo di Mario Puppo del 1948, da sempre utilizzata come simbolo turistico di Grado, per i manifesti degli eventi estivi del Comune di Forte dei Marmi.

“Da questa vicenda è emersa un’opportunità per conoscerci e per impostare una collaborazione tra le località che amministriamo, due realtà turistiche molto simili, che vivono una sostanziale differenza di presenze tra estate e inverno e che devono sempre garantire un’alta qualità dei servizi sia per i residenti che per i molti ospiti. Senz’altro un’ottima occasione per scambiarci know-how ed esperienze per il futuro”, ha dichiarato il primo cittadino gradese, Dario Raugna.

“Un’immagine così bella ci ha davvero affascinato, ma non l’abbiamo scippata, bensì abbiamo raccolto una cosa che non era nostra e quando ce ne siamo accorti ci siamo immediatamente scusati e ritirato i manifesti – ha sottolineato Murzi. “Il fatto positivo è che due amministrazioni si sono incontrate e hanno deciso che potrebbe essere una buona occasione per stringere un’amicizia e iniziare un percorso di collaborazione, scambiandoci buone pratiche come ad esempio il progetto sicurezza che per primi abbiamo applicato in Italia. Ma sono venuto qui anche con una proposta, ovvero di organizzare una mostra delle grafiche di Puppo, un mese a Forte e un mese a Grado per valorizzare l’artista le sue opere”. I Sindaci si sono scambiati come dono dei libri sulla storia delle reciproche località. Murzi inoltre ha regalato a Raugna il manifesto con l’immagine della donna con foulard utilizzata per gli eventi 2018 di Forte dei Marmi con una traghetta a firma del Sindaco di Forte dei Marmi che recita: ‘Un omaggio alla stupenda effigie rappresentativa della Città di Grado’. All’incontro hanno partecipato anche Alessandro Lovato, Amministratore Unico della Grado Impianti Turistici SpA, che ha donato al Sindaco Murzi una riproduzione artistica in vetro della bagnante di Puppo, e Marco Tullio Petrangelo, Direttore di Promoturismo Friuli Venezia Giulia, ad oggi erede dei diritti di copyright dell’opera di Mario Puppo dedicata a Grado, un tempo di proprietà dell’Azienda Autonoma di Cura e Soggiorno.