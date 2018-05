Lieto fine per le ricerche di Michael Craighero, il 27enne di Timau del quale la famiglia non aveva più notizie dal 25 aprile. Il giovane è stato ritrovato in Austria, grazie al lavoro dell'Interpol, attivata dopo la denuncia della madre.

Michael, che da tempo viveva a Stoccarda, in Germania, aveva annunciato il suo rientro in Friuli. Ma dopo la partenza in autobus, non era mai arrivato a destinazione. E non aveva fatto avere sue notizie. Si erano, quindi, attivate le ricerche a livello internazionale e anche la Procura di Udine aveva aperto un fascicolo a carico d'ignoti.

Oggi, la buona notizia: il 27enne è ricoverato da sabato nell'ospedale di Sankt Poelten, a 65 chilometri da Vienna, in stato confusionale e senza alcun oggetto personale. In attesa di capire cosa sia successo durante il viaggio, la famiglia ha potuto finalmente riabbracciarlo.