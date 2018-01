Rubano otto candelieri in pieno giorno a Fogliano

Un furto messo a segno durante l’arco della giornata. Passato inosservato per motivi quasi surreali. Otto candelieri della chiesa parrocchiale di Santa Elisabetta d’Ungheria di Fogliano che spariscono nel nulla, e nessuno, in paese, ha visto nulla. Tante sono le domande dietro alla sparizione, scoperta ieri ma perpetrata qualche giorno fa, di otto candelieri nella chiesa sita in pieno centro a Fogliano. Un alone di mistero avvolge la questione. Il sacerdote, don Michele Stevanato, si era accorto durante la celebrazione delle Sante Messe ma credeva fosse uno dei collaboratori che li stava ripulendo e, dunque, non si è fatto troppi problemi, spostando solo un mozzicone di candela. Due candelieri più piccoli, alti 60 centimetri, e sei più grandi, alti circa un metro. Questa la refurtiva, dal valore sommario di 1.500 euro. Ma più che del valore simbolico si parla di valore affettivo e religioso. Le suppellettili portate via, infatti, erano posizionate davanti al tabernacolo dell’altare maggiore e davanti a quello della Madonna della Salute, oggetto di forte devozione a livello paesano.

Scoperto il furto all’una di ieri, un collaboratore ha pensato di avvertire il sacerdote, chiedendo spiegazioni dell’assenza degli stessi candelieri. Capito che nessuno dei due li aveva spostati, hanno proceduto ad avvisare la Compagnia dei Carabinieri di Gradisca d’Isonzo che hanno preso le testimonianze e le fotografie necessarie. Ora si attendono le indagini, anche se sarà difficile, ormai, recuperare quanto rubato.

Il traffico di oggetti e suppellettili sacre è ancora molto forte: casi analoghi si sono registrati in diocesi non tanto tempo fa, e sta di fatto che gli stessi, seppur catalogati in curia a Gorizia e custoditi dalla Cancelleria Arcivescovile, ormai possono già essere oggetti di scambio sia nei mercatini dell’usato che in altre chiese o della penisola o d’Europa. Non si esclude anche l’ipotesi di una bravata, in quanto alcuni pezzi sono stati ritrovati anche sul luogo: potrebbe essere stata l’azione di qualche giovane locale che, esperto in atti vandalici, abbia deciso di colpire una chiesa, quella di Fogliano, spesso poco controllata e addobbata a festa in occasione del Natale. Non si può nemmeno escludere, infine, come sottolineato da un sacerdote della diocesi che ha preferito rimanere nell’anonimato, il furto a scopo ‘satanico’: “aver portato via quelli accanto al Santissimo e quelli vicino alla Madonna, nella mens di queste persona le può aver indotte a pensare ad un secondo utilizzo in qualche Messa Nera”.

Comunque vada, la storia non piace in paese, che si ritrova amareggiato a dover constatare un triste attacco ad un luogo simbolo della comunità.