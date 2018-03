"Pare che si faccia a gara per sbagliare tutto e per far fallire il progetto della Sacile-Gemona, riattivata l’11 dicembre scorso nel tratto fino a Maniago - denunciano i Comitati dei pensolari Alto Friuli -. Una debaclé a tuttotondo, visto che si sono sbagliati orari e coincidenze, previsto un numero spropositato di corse/giorno rispetto alla reale necessità, senza pensare che è mancata una campagna informativa sul territorio. Dopo un avvio da dimenticare, anche il progetto turistico resta ancora sconosciuto".

"Sul banco degli imputati -continua la nota -, oltre all’Assessore regionale, Mariagrazia Santoro, i funzionari regionali dell’ufficio mobilità e in particolare Enzo Volponi a cui spettava l'attività di programmazione e coordinamento, il presidente di Montagna Leader, Gino Martinuzzo, delegato a seguire il progetto turistico e alcuni Sindaci. In primis, Andrea Carli, Primo Cittadino di Maniago, pronto a prendersi meriti non suoi sul palco il giorno dell’inaugurazione, annunciando fantomatici progetti per la “Freccia delle Dolomiti Friulane”, per poi disinteressarsi della questione, non degnandosi neppure di dare una risposta alla petizione di 759 tra studenti e pendolari".

Ecco di seguito i punti critici

"SERVIZI DI STAZIONE MANIAGO (Sala d’aspetto/Biglietteria self service): emblematica la situazione dei servizi di stazione a Maniago dove ci sono voluti 37 giorni aprire la sala d’aspetto e sistemare 7 sedie; operazione poi pubblicizzata dal Sindaco Carli come fosse un evento straordinario.

Ora dopo tre mesi è stata installata da Trenitalia una biglietteria self service (ancora non operativa): una bella notizia, non fosse per il fatto che l’emettitrice è stata installata - su richiesta del Sindaco Carli - presso l’autostazione dei bus e non come buon senso richiederebbe all’interno della stazione fs.

ORARI CORSE FESTIVE: domenica 25 marzo verranno avviate le corse festive. Si tratta di un servizio a spola, con orario cadenzato con 12 corse.

Da Maniago le partenze sono previste alle ore 8.14, 10.14, 12.14, 14.14, 16.24 e 18.14, mentre da Sacile alle ore 9.10, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10 e 19.10.

Gli orari sono in linea con quelli da noi proposti nel luglio scorso a Regione e Trenitalia: l’unica pecca forse la partenza anticipata dell’ultima corsa da Maniago alle 18.14 anzichè alle 19, treno generalmente utilizzato dagli studenti universitari fuori sede.

A Sacile buone risultano le coincidenze da e verso Venezia e da e verso Udine.

INFORMAZIONE–CAMPAGNA INFORMATIVA: si potranno caricare a bordo treno anche le biciclette acquistando il supplemento bici dedicato. Sicuramente un'ottima occasione per chi vuole scoprire e farsi un giro lungo la ciclabile FVG3.

Purtroppo ancora una volta nessuna informazione e nessuna promozione è stata svolta sul territorio, ennesima prova della mancanza di programmazione e d'idee da parte di chi dovrebbe promuovere sul territorio attività turistiche legate alla ferrovia.

CAMBIARE PAGINA: la fretta di inaugurare la linea, per evidenti scopi elettorali, ha fatto si che la Pedemontana - da progetto modello, prima linea d’Italia utilizzabile sia per il servizio passeggeri che per i treni storici-turistici - è diventata una “barzelletta ferroviaria”, con disservizi da record, non solo in danno agli utenti, ma anche agli automobilisti, spesso prigionieri dei passaggi a livello.

Avevamo fatto proposte costruttive e avvisato per tempo le Istituzioni, chiedendo loro di arrivare preparate a questo importante appuntamento, invece questi sono i risultati. Ora dopo la roboante campagna in favore della riapertura della linea e lo sciagurato avvio del servizio, sulla ferrovia è calato un assordante silenzio.

Anche l’avvio del servizio turistico dei treni storici di Fondazione FS pare essere slittato, dalla primavera all’estate, l’ipotesi più probabile è l’arrivo del primo treno a Gemona a fine luglio.

Che sia tutto da rifare è evidente a tutti: serve girare pagina e alla svelta, individuando un soggetto attuatore che risulti all’altezza di coordinare con una regia unitaria le varie attività, sia sotto il profilo ferroviario, interfacciandosi con FS (per rimodulare orari e coincidenze), che per quanto concerne la promozione turistica sul Territorio, coinvolgendo le attività commerciali.

Fino ad oggi si è perso tempo a causa di una gestione dilettantistica della materia, lasciata nelle mani di persone che non hanno dimostrato competenza, ma soprattutto interesse per le sorti del territorio".