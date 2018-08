I Carabinieri di Sacile hanno ufficialmente completato la vasta operazione antidroga che, a marzo, aveva permesso di sgominare la ‘banda del Livenza’, gruppo criminale specializzato nello spaccio tra Pordenone, Treviso e Venezia. L’ultimo tassello è arrivato questa mattina, con l’arresto di Safri Youssef, detto “Ciccio”, 40enne algerino, domiciliato a Mestre, nullafacente e pregiudicato. L’uomo è stato rintracciato a Vercelli e portato in carcere.

Il suo nome si aggiunge a quello di altri cinque giovani di Sacile, pregiudicati, arrestati a marzo, ritenuti responsabili di aver venduto eroina, marijuana e cocaina a una novantina di persone. Nel corso delle indagini erano stati individuati e arrestati tre corrieri della droga. Safri Youssef era stato fermato in flagranza il 28 aprile 2017 a Mestre, con circa 20 grammi di eroina. I successivi accertamenti hanno dimostrato che il 40enne era uno dei principali riferimenti per l’acquisto della droga da parte degli spacciatori sacilesi. Nei suoi confronti sono state dimostrate oltre 500 cessioni di eroina e cocaina a 16 consumatori, residenti tra Venezia e Treviso, oltre a 6 chili di hashish venduti per un corrispettivo di circa 12.000 euro a un 35enne di Pordenone. L’attività abbraccia l’arco temporale che va da ottobre 2016 ad aprile 2017.

Il pusher 40enne, insomma, era in grado di soddisfare le richieste di chiunque si rivolgesse a lui, in termini di qualità e quantità di stupefacenti. Le cessioni avvenivano prevalentemente nella zona della stazione di Mestre, per agevolare chi arrivava da fuori città. Usava varie schede telefoniche, servendosi di un linguaggio in codice: “bella” per la cocaina e “brutta” per l’eroina, e “siamo in …” per indicare il quantitativo di dosi richiesto dal cliente.