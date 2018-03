Grave incidente stradale, poco prima della mezzanotte, in provincia di Pordenone, appena superato il ponte Adamo ed Eva. Una 19enne di Azzano Decimo e un 21enne di Frisanco sono rimasti gravemente feriti. La Bmw su cui viaggiavano è infatti finita contro un albero, accortocciandosi. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 con l'automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri che si sono occupati dei rilievi. Uno dei giovani è stato soccorso in gravi condizioni. Entrambi i feriti sono stati trasportati all'ospedale di Pordenone, dove sono stati accolti in prognosi riservata. In particolare le condizioni della ragazza saresareb molto gravi.