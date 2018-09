Inutile avere buone arterie se mancano i capillari che alimentano la muscolatura. Usiamo questa metafora per raccontare la situazione del Friuli Venezia Giulia quando si parla connessione a banda ultra larga. Migliaia di aziende, nonostante la posa delle dorsali in fibra finanziata dalla Regione, ovvero dai contribuenti, restano prive di questo servizio essenziale salvo che non siano disposte a fare investimenti elevati che sono però alla portata solo delle realtà più importanti.



E dire che qualche anno addietro il traguardo di una regione connessa ad alta velocità pareva a portata di mano: vista l’inerzia delle grandi compagnie telefoniche, era partito il Progetto Ermes che con un investimento di circa 90 milioni di euro ha steso centinaia di chilometri di fibra raggiungendo i municipi e le varie zone artigianali e industriali. I Comuni sono connessi, qualche centro urbano anche, purché non ci si allontani troppo dal cuore cittadino, mentre per le aziende il conto alla rovescia si è fermato. Almeno fino a quando qualcuno non darà una bella scrollata alla clessidra.



Confindustria Udine è pronta a suonare la sveglia per rimettere in moto un meccanismo inceppato. “Che le cose non vadano per il verso giusto mi pare evidente - ci spiega Dino Feragotto, vice presidente degli industriali di Udine con delega all’innovazione - ed è per questo che abbiamo avviato un’iniziativa dedicata alla banda larga che si prefigge di ottenere un quadro ben chiaro della situazione esistente per poi avanzare delle proposte su come risolvere i vari problemi. Siamo partiti dalla mappatura affidata a un’azienda specializzata per poi proseguire con il monitoraggio continuo nelle aziende associate e posso anticipare che i risultati sono tutt’altro che buoni”.



Tutti sono responsabili e quindi nessuno ne risponde

Come spesso accade, capire di chi sia la responsabilità è tutt’altro che semplice: “Il problema è più complesso di quanto si immagini, perché la cablatura del territorio coinvolge molti enti: “Abbiamo a che fare con responsabilità orizzontali - sottolinea Feragotto - con il risultato che nessuno è responsabile di nulla, dagli operatori e fino agli enti locali, che spesso lamentano la carenza di collegamenti, ma non fanno nulla per superare il problema e anzi mettono i bastoni tra le ruote. Tutti si nascondono dietro alle motivazioni più disparate, ma non si può attendere sei mesi per ottenere l’autorizzazione a utilizzare un cavidotto esistente”.



Non è l’unico problema: le compagnie telefoniche in molti territori non investono perché ci sono pochi utenti. Peggio, ci sono aziende costrette a sborsare cifre esorbitanti per sottoscrivere contratti a banda garantita, ammesso e non concesso che ci sia il servizio. La Regione ha collegato tutti i Comuni, ma senza l’ultimo miglio, il collegamento fisico alla dorsale, tutto è inutile.

“Confindustria vuole sensibilizzare tutti gli enti interessati partendo da dati oggettivi – conclude il vice presidente di Confindustria Udine - per poi fissare una tabella di marcia. Il nostro gruppo di lavoro sta lavorando a testa bassa. Entro un mese presenteremo lo studio e le nostre proposte”.



Sulla stessa lunghezza d’onda Fabiano Benedetti, Capogruppo aziende Telecomunicazione e Informatica e membro del Gruppo di lavoro Banda larga e Commissione consultiva Innovazione: “Pareva che con la posa della fibra tutto si sarebbe risolto. Parliamo di 15 anni fa. Da allora nonostante i soldi spesi dalla Regione la situazione è migliorata poco. Abbiamo deciso di misurare lo stato di fatto per verificare la capacità di connettività delle aziende. Periodicamente faremo le misurazioni e metteremo gli interlocutori di fronte a un dato certo. In questa operazione è impegnato anche il Ditedi (Distretto tecnologie digitali) che avrà un ruolo come propulsore. Dati alla mano, non ci saranno più alibi per fornire risposte chiare, in particolare quando si tratta di distretti e zone industriali”.