Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, poco dopo le 16.30, tre auto si sono scontrate lungo via Marsala, all’incrocio con via della Cernaia, a Udine. Si tratta di un’Alfa Romeo 147, una Honda CrV e una Lancia Y che, dal centro città, si stavano spostando verso la periferia.

Una donna udinese di 66 anni è rimasta ferita: soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in pronto soccorso. Sul posto per i rilievi la Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.