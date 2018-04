Incidente poco dopo le 12.30 a Vergnacco, in comune di Reana del Rojale. Per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto sono entrate in collisione in via San Marco, nei pressi della pasticceria. Ad avere la peggio il motociclista - un 25enne di Tricesimo - che è carambolato a terra per alcuni metri, riportando diversi traumi. Stabilizzato dai sanitari del 118, giunti sul posto con l'ambulanza e l'elisoccorso, il ferito è stato trasportato all'osepdale di Udine.

Sul posto anche i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi.