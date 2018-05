Incidente mortale, nel pomeriggio, lungo la provinciale 60, alle porte di Udine. Erano da poco passate le 15.30 quando un’auto e uno scooter, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate, a Colloredo di Prato. Nel violento impatto tra la Dacia Sandero e la moto, ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 52 anni. Troppo gravi le ferite riportate: per lui non c’è stato nulla da fare.

Ferito anche il conducente del suv, soccorso dal personale del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia locale del Friuli centrale, che si è occupata dei rilievi e della gestione del traffico..