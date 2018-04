Incidente, poco prima delle 16, lungo la Pontebbana, in comune di Codroipo. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate. Tre le persone rimaste ferite nell'impatto: il conducente della Golf, un 40enne della zona, e una coppia di 60enni di Zoppola, che viaggiava su una Fiat Croma. Sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale in condizioninon gravi.

Dopo lo scontro, la Croma ha preso fuoco: il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di spegnere immediatamente le fiamme, limitando i danni. Sul posto per i rilievi anche i Carabinieri di Codroipo.