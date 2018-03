Incidente, nel primo pomeriggio, lungo via Nazionale, a Buttrio. Poco dopo le 14, all’altezza dalla Danieli, due auto – una Fiat Panda vecchio modello e una Bmw - si sono scontate frontalmente, per cause ancora al vaglio delle Forze dell’ordine.

In seguito al violento impatto, l’uomo al volante dell’utilitaria è rimasto incastrato nell’abitacolo. Sono stati i vigili del fuoco di Udine a estrarlo dalle lamiere e a consentire così l’intervento del personale del 118, sul posto con l’ambulanza che ha poi trasportato il conducente all’ospedale di Udine.

Inevitabili le ripercussioni alla circolazione, rallentata per consentire le attività di soccorso.