Incidente verso le 17 in via Pasch a Cordenons. Leggermente ferita la passeggera di una delle due auto coinvolte nello scontro. Arrivata sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco, come di consueto, ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli ma, contemporaneamente, ha anche soccorso l'infortunata, mettendo in atto le tecniche di primo soccorso sanitario, in attesa dell'arrivo dell'equipaggio del 118.

Tutti i pompieri, infatti, sono in possesso di un'abilitazione che si compone di due pacchetti formativi: il supporto alle funzioni vitali in caso di arresto cardiaco e il supporto vitale al traumatizzato. Su tutti i mezzi sono presenti uno zaino sanitario e un defibrillatore semi automatico.

È di fondamentale importanza questa dotazione perchè capita che i Vigili siano i primi ad arrivare o che il luogo del soccorso non sia raggiungibile da parte del personale sanitario.