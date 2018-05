Poco prima delle 11, due auto si sono scontrate - per cause ancora al vaglio delle Forze dell'ordine - all'incrocio tra via Bellini e via Fratelli Fontanot, a Monfalcone. I viaggiatori - due adulti e un bambino - sono usciti tutti autonomamente dai mezzi. Feriti i due adulti: soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati all'ospedale di Monfalcone.