Erano da poco passate le 15.30 quando, lungo la strada provinciale 56, in comune di Precenicco, due auto si sono scontrate, per cause ancora al vaglio delle Forze dell'ordine. Si tratta di una Fiat Panda e di una Mercedes classe A, a bordo di ognuna delle quali viaggiavano due persone.

Ferito in modo serio il conducente della Fiat: incastrato nell'abitacolo, i vigili del fuoco di Cervignano, con una squadra volontaria in arrivo da Lignano, lo hanno estratto tagliando il tettuccio dell'auto. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale.