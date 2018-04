Incidente stradale oggi 25 aprile alle 15.20 a Canussio di Varmo, in via Crescentia 112, dove si sono scontrate due moto. Uno dei motociclisti è rimasto ferito in modo non grave e trasportato al Pronto soccorso di Latisana. L'altro centuaro è stato elitrasportato presso l'ospedale di Udine in prognosi riservata per gravi traumi agli arti. Le operazioni di soccorso di sono protratte a lungo. Sul posto l'ambulanza del 118, il mezzo dell'elisoccorso coordinato dalla Sores, Vigili del fuoco e forze dell'ordine.



Un primo incidente stradale con un motociclista rimasto ferito in modo non grave è avvenuto oggi poco dopo le 12, in comune di Bertiolo sulla strada "ferrata" Udine Portogruaro, nei pressi di Virco.

Un'auto e una moto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Ad avere la peggio il motociclista trasportato a Latisana per ulteriori accertamenti.