Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 marzo, a Grado. Poco dopo le 14 la chiamata dirichiesta di intervento al Nue112 che ha inviato sul posto, all'incrocio tra Riva Ugo Foscolo e via Fermi, i sanitari del 118 e i soccorsi.

Per cause in corso di accertamento, un'auto e una corriera si sono scontrate. Nell'incidente sono rimaste ferite quattro persone, tra cui l'autista dell'automobile che è stato trasportato il elicottero all'ospedale di Udine. Ferite più lievi per gli altri tre soccorsi che sono stati trasportati al Pronto soccorso di Monfalcone in ambulanza.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri che si sono occupati dei rilievi.