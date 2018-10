Abbiamo appena ricordato quando il 18 settembre 1938 a Trieste Benito Mussolini, il ‘duce’, annunciava le leggi razziali contro le comunità ebraiche da secoli presenti in Italia. Ma già prima di quella data nelle scuole del Friuli si insegnava l’odio razziale e la supremazia per volontà divina della stirpe italica. Per caso, o forse per destino, nelle mani dello storico Ferruccio Tassin è capitato un quaderno di scuola di una bambina goriziana di 8 anni, ritrovato in un baule in una soffitta polverosa. E sfogliandolo Tassin ne ha tratto un quadro inedito e a tratti inquietante.



Apertura della copertina: in stampatello un nome femminile e un cognome. Ancora una pagina, e si arriva al frontespizio. La citazione è intiera: “Corso elementare ‘Scipio Slataper’ 1930–31 e 1934–35 . Il mio atto di fede III anno di scuola 1932–1933, Il Decennale, Scuola Via Codelli Gorizia”. Così lo scritto; per le immagini, due fasci specularmente uguali sui lati maggiori del foglio e alla base uno scudetto della città.



E sfogliamo: tra due bandiere tricolori (la fanciulla è portata per il disegno, ha mano felice) il titolo che introduce il Risorgimento: “Riscossa Italica”. L’evidenza è che la bambina scrive sotto dettatura. Dettatura da propaganda storica, ossessiva, glorificante le imprese italiche, sempre brutalizzando il nemico.

Si comincia con “l’Orco” che “odiava l’Italia a morte e le aveva fatto sempre grandi malvagità. I migliori Italiani erano stati malmenati, uccisi, soffocati dall’Orco. Non per niente Francesco Giuseppe fu chiamato l’Imperatore degli Impiccati”. Per liberarsene l’Italia lotta. Rimedio: tornare alla grandezza di Roma due volte il faro del mondo “Roma dei Romani. Roma Cattolica. Caput Mundi”.



Roma doveva tornare grande e libera perché “Gli stranieri in Italia sono stati la peggiore genia del mondo”.

Via con i Savoia, guerre di indipendenza, Garibaldi, i versi di una strofa poco conosciuta dell’inno di Mameli “Non deporrem la spada, finché sia schiavo un angolo, dell’itala contrada”, scrive la bambina di otto anni, e disegna vignette sulla fondazione di Roma col titolo “O Roma sacra, diva, santa, genitrice”.

Capitolo su “La Guerra di Redenzione”, debitamente illustrato in apertura da 2 fucili e 2 elmetti militari, con una forca in miniatura, perché “due regioni gemevano sotto l’Austria: la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina… E l’Imperatore degli impiccati continuava a impiccare”, per cui “a morte gli Asburgo Lorena: e noi vogliamo la libertà”.

Canti “Si scopron le tombe” e l’antislavismo di “Gorizia per quattro caladi de Plava”.



Una notizia importante: “Tra i bersaglieri vi è anche il nostro Ispettore scolastico. è maggiore dei bersaglieri ed ebbe tre ferite. Per poco non perdette un occhio. Anche lui ha voluto combattere per noi piccole, per farci libere nel nome di Roma. Anche per questo e soprattutto per questo noi vogliamo tanto bene al nostro Ispettore”.

Per fortuna anche una preghiera per i caduti: disegnata una croce di legno e un fiore rosso. Non manca il friulano a scuola: testo di “Stelutis Alpinis” dattiloscritto, a lato, incollate 2 stelle alpine.



Titolo a nuova pagina “Fascismo”, per capire meglio, tra due fasci multicolori. La sua genesi: scioperi eccetera… “La Nazione stava smarrendo la coscienza del proprio valore”.

Mussolini provvede così “Egli si stancò e disse: tutto per lo Stato, nulla fuori dello Stato, nulla contro lo Stato”. Con stringente coerenza il passo dettato alla bambina si chiude con un “E marciò su Roma!”



Capitolo “Le Realizzazioni nel Decennale”. Qui un concetto ben chiaro, che le leggi del 1938 non faranno altro che sanzionare a coronamento di un itinerario ‘educativo’ iniziato sciaguratamente in tenera età. Prima citazione del capitolo è proprio il “Potenziamento della nostra razza. E Mussolini iniziò la grande opera del risanamento morale, fisica, economica della razza italiana”.



Forse la maestra ebbe una particolare sottolineatura nell’illustrare il concetto, perché la bambina ripete ‘della razza’ per 2 volte!

“Pertanto Mussolini realizza in 10 anni tutta una molteplice opera di risanamento della nostra razza. Ed ecco la battaglia demografica”, in funzione di numeri (le persone) da opporre ai numeri di “Tedeschi, Slavi, Francesi, Inglesi”. Si parla poi della “Potenza democrafica” (con errore), l’aggettivo però è ostico per una bambina di 8 anni.