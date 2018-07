Ancora un anziano truffato e derubato in Friuli. L'ultimo episodio è avvenuto domenica mattina, a Sacile, dove un anziano di 84 anni è stato preso di mira da una seducente ladra. La donna ha messo in atto una rapina in pieno giorno, mentre l'uomo era seduto in macchina in attesa della moglie, abbracciandolo al collo.



La ladra – una ragazza giovane, di età apparente di 20/25 anni, esile e non molto alta e dal marcato accento spagnolo -, ha approfittato di quel fugace contatto fisico per strappare di dosso all'anziano la collanina d'oro che portava al collo.



L'84enne si è subito accorto di quanto accaduto e ha cercato inutilmente di rincorrere la giovane, di cui però si sono perse le tracce.