È stata Manzano quest’anno a ospitare l’assemblea delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, un movimento che nella nostra regione rappresenta oltre 20mila volontari. Nella sua relazione il presidente Valter Pezzarini (nella foto) ha posto l’accento sulle direttive ministeriali per la sicurezza nelle manifestazione che dall’anno scorso stanno creando confusione e preoccupazione.

“Le Pro Loco prestano da sempre la massima attenzione alla sicurezza – ha dichiarato – ma vogliamo che le nostre iniziative restino popolari e di aggregazione perché fanno parte della nostra storia”.

Secondo un recente sondaggio svolto tra i presidenti delle 230 Pro Loco associate tre sono i punti critici. A maggiori adempimenti corrispondono sempre maggior costi, creando non pochi problemi viste le sempre minori risorse a disposizione. C’è poi una eccessiva variabilità nella richiesta di pratiche amministrative in base alla composizione di ogni singola commissione per i pubblici spettacoli. Non ultimo problema, non c’è uniformità di interpretazione tra le diverse aree della regione.

Secondo Pezzarini gli obiettivi che i volontari chiedono agli enti e alla politica sono “Semplificare, sburocratizzare e sveltire”.

Sul tavolo, il comitato regionale Unpli, alla presenza anche del presidente nazionale Antonino La Spina, ha gettato anche altri due temi. L’auspicio che il nuovo piano del turismo ribadisca il ruolo delle Pro Loco e che non si dimentichi la doppia natura di queste associazioni: turismo sì ma anche socialità in quanto le Pro Loco rappresentano l’anima di ogni singolo paese e borgo.