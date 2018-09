Forse siamo suggestionati da una serie di film “catastrofici”, da “Cassandra Crossing” a “Virus letale”, certo è che ogni allarme, ogni segnalazione, ogni caso di malattia infettiva ormai fa notizia. E ci getta nel panico. Il risultato è che i medici specializzati proprio nel diagnosticare, individuare e trattare gli agenti patogeni, dai più comuni ai più rari e insoliti sono sempre più spesso alla ribalta della cronaca. Se a queste situazioni, poi, aggiungiamo anche le polemiche che da anni riguardano le vaccinazioni, la cosiddetta esposizione mediatica aumenta ulteriormente.





Eppure in pochi sanno esattamente come si svolge l’attività di questi medici. Abbiamo cercato di scoprirlo, entrando nella Clinica di malattie infettive dell’Ospedale di Udine, guidata da Matteo Bassetti. Così abbiamo seguito il direttore e il suo staff nelle varie e diverse attività quotidiane: dal “giro visite” nelle stanze dei pazienti al meeting in cui si discutono i casi, dall’esame al microscopio fino ai preparativi per accostarsi ai pazienti più contagiosi.

Per quanto riguarda lo staff, insieme a Bassetti nella clinica lavorano 7 dirigenti medici, 5 specializzandi, 2 borsisti, 2 caposala (una per il reparto e uno per il day hospital) e 25 tra infermieri e operatori socio-sanitari, oltre a una data manager e una segretaria.





Il lavoro aumenta, ma lo staff affila le armi

“Entro dicembre il nostro gruppo crescerà ancora: si aggiungerà infatti un altro medico – spiega Bassetti -. Dall’anno del mio arrivo, il 2011, la struttura è cresciuta molto: quando sono arrivato i medici erano solo 4, oggi in pratica oggi siamo più che raddoppiati. In realtà è altrettanto cresciuta la mole di lavoro. Sempre nel 2011 abbiamo effettuato 200 ricoveri, nel 2017 sono stati 371 e da gennaio a luglio 2018 già 210.

La nostra attività si svolge principalmente sue due livelli, separati anche fisicamente: il day hospital e il reparto. Nel primo ci sono ambulatori, in cui visitiamo e poi seguiamo nel tempo vari pazienti, nel secondo ci sono i degenti. Tutti i nostri medici, a turno, ricoprono il ruolo di ‘guardiano’, così lo chiamiamo noi, cioè effettuano consulenze per i casi urgenti del Pronto Soccorso. Inoltre ognuno rappresenta un riferimento per alcuni reparti che chiedono le consulenze. Abbiamo anche molti ambulatori specialistici: per le infezioni ossee, per i trapianti di fegato e di cuore, per le epatiti, quello materno fetale che segue le donne in gravidanza e quello pediatrico. L’ambulatorio Hiv segue 500 pazienti. Stiamo lavorando anche per migliorare ulteriormente la nostra efficienza attraverso modifiche strutturali. L’istituzione della Rete infettivologica regionale va in questa direzione”.



Pazienti in isolamento