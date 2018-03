Da lunedì 26 a venerdì 30 marzo, sulla strada Costiera di Trieste sarà istituito al km 144+820 un senso unico alternato, regolato da movieri, della lunghezza non superiore a 50 metri. La limitazione al traffico è stata disposta da Friuli Venezia Giulia Strade Spa per garantire la sicurezza della circolazione in occasione dei lavori urgenti di AcegasApsAmga per un intervento di riparazione sulla derivazione della condotta principale DN 90.

L’ordinanza dispone che AcegasApsAmga effettui il pilotaggio del traffico con proprio personale nell’eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o in casi di particolare intensità di traffico.