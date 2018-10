Un nuovo locale si è aggiunto alla lista dei bar udinesi che si sono dotati di giochi da tavolo a disposizione dei propri clienti, grazie al progetto The Smart Play – La mossa giusta promosso dal Comune di Udine con il contributo della Regione. Il kit di 22 giochi è stato consegnato oggi, alla presenza dell’Assessore all'istruzione, alle politiche per il superamento delle disabilità e alle pari opportunità Elisa Asia Battaglia, al bar Al Vecchio Tram di piazza Garibaldi. La titolare del locale, Romi Bitolo ha aderito con convinzione alla proposta dell’amministrazione comunale con lo scopo di offrire agli avventori un’opportunità di trascorrere il tempo libero in modo intelligente e piacevole. I giochi hanno trovato collocazione accanto agli scaffali di libri già presenti e sempre a disposizione dei clienti.

“Il fatto che molti locali stiano aderendo a questo progetto - ha commentato l’assessore Battaglia - è un segnale importante nella direzione di una presa di coscienza sempre più profonda del fatto che il gioco d’azzardo rappresenta una vera e propria piaga sociale che colpisce dove le situazioni sono economicamente più difficili e drammatiche. Un ringraziamento va quindi a tutti i gestori che con coraggio appoggiano il progetto e oggi in particolare alla signora Romi, titolare del bar Al Vecchio Tram di piazza Garibaldi”.

Il progetto The Smart Play si propone di ridurre l’offerta di gioco d’azzardo e di promuovere una cultura del gioco positivo. L’iniziativa si rivolge in primis agli esercenti di locali (bar, ristoranti e alberghi o esercizi assimilabili), che si impegnano a dismettere e/o non installare slot machine elettroniche, ma si rivolge indirettamente anche ai consumatori consapevoli che con le loro scelte possono premiare i locali virtuosi.

Presto anche il Bistrò Visionario di via Asquini 33 si aggiungerà alla rete di locali aderenti al progetto. Gli altri sono: Giangio Garden, al parco di Viale Vat, Astoria Hotel Italia in Piazza XX Settembre 24, Bar Pasticceria Carli di Folegotto in Via Vittorio Veneto 36, Bar Centro Studi in Viale Leonardo Da Vinci 19, Caffè Caucigh in Via Gemona 36, Bar Beethoven in Piazza 1° Maggio 34, Bar Quinte Mura in Via Superiore 81, Ristorante Pizzeria Da Mario in Via Baldasseria Media 49, Quarta Dimensione in Via Ermes di Colloredo 14, Parco del Cormôr in Via Annibale Frossi.

Il progetto coinvolge anche gli istituti scolastici, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado, con sede nel Comune di Udine, a fronte di un impegno specifico a contrasto del gioco d’azzardo e di un progetto di attivazione di una ludoteca scolastica; sono ben 16 i plessi che hanno aderito e che nei prossimi giorni saranno dotati del kit di giochi. Spazio, infine, anche a enti, associazioni e circoli non a scopo di lucro, che gestiscono luoghi, con sede nel Comune di Udine, destinati all’intrattenimento, all’aggregazione sociale e alla socializzazione, privi di macchinette per il gioco lecito e che si impegnano a non installarli in futuro; sono 12 le associazioni che nei giorni scorsi hanno ricevuto il kit di giochi per metterli a disposizione dei propri soci e utenti.

Il progetto The Smart Play prevede anche una campagna informativa sui rischi del gioco d’azzardo, che si esplica con l’affissione di manifesti lungo le strade e con l’organizzazione di incontri specifici rivolti ai target più sensibili. Nel prossimo mese di novembre sono previsti due eventi rivolti agli studenti delle scuole.

Il primo si terrà martedì 6 novembre 2018, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con il talk/spettacolo Fate il nostro gioco, a cura di Taxi 1729, rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

"Il rigore e la meraviglia della scienza in una performance dal vivo più pop di una conferenza, più seria di uno show, più divertente di quanto credi. Qualcosa che va oltre la tradizionale conferenza, che unisce divulgazione matematica e denuncia sociale in una forma coinvolgente e divertente. In un’ora e mezza circa smontiamo alcune delle più diffuse false credenze sul gioco d’azzardo e restituiamo il senso delle reali probabilità di vincere attraverso simulazioni di gioco, video e una continua interazione con il pubblico".

Martedì 13 novembre 2018, presso l’Istituto Bearzi, è in programma la conferenza spettacolo “L’azzardo del giocoliere” con Federico Benuzzi (professore, conferenziere, presentatore, giocoliere, attore), rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Lo spettacolo di giocoleria si trasforma in una lezione di matematica del gioco d’azzardo in cui il pubblico è invitato a riflettere sui concetti di probabilità, frequenza, rischio e rendimento di un gioco sino ad arrivare a capire il significato del teorema dei grandi numeri. L’azzardo del giocoliere è esattamente a metà strada tra una conferenza e uno spettacolo, alternando esibizioni tecniche a spiegazioni matematiche, teatro d’attore a giocoleria. Divertente, energico, istruttivo, interessante, sorprendente e rigoroso.

Maggiori informazioni sugli eventi e sulle modalità di partecipazione si possono trovare sul sito internet del Comune di Udine www.comune.udine.gov o rivolgendosi all’U.O. Ludobus, tel. 0432 1272 796-687, e-mail: ludoteca@comune.udine.it.