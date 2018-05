Ancora un incidente a Fogliano nella zona del cimitero. Questa volta a catena. Il tutto avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 4 quando una macchina, rallentando per lasciar una signora attraversare sulle strisce pedonali la Strada Regionale 305, è stata tamponata da un’altra autovettura proveniente dallo stesso lato. Probabile una distrazione, rimane il fatto che, oltre ai danni alle macchine, c’è stato tanto spavento per chi doveva attraversare la strada che è stato investito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villesse mentre la signora è stata trasportata al nosocomio monfalconese.

Rimane la pericolosità della zona, già provata altre volte da simili incidenti, tanto che il neoeletto sindaco Cristiana Pisano annuncia la definizione, a breve, di alcuni progetti per rendere più sicuri alcuni attraversamenti pedonali a Fogliano. Non solo nella zona del cimitero, con la creazione di piccole isole pedonali tra le due carreggiate, ma anche nel centro della cittadina, in particolare di fronte al palazzo municipale.