E' stato ritrovato, sano e salvo, anche se con problemi di ipotermia, il ragazzo di 28 anni che non dava notizie di sé da ieri mattina.

Il giovane, residente a Pagnacco, si era allontanato da casa con la vettura della madre, una Fiat Punto di colore azzurro-celeste. Era stata la donna a dare l’allarme, non vedendolo rientrare. Immediatamente era stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse e, nel tardo pomeriggio di ieri, erano stati trovati accidentalmente alcuni suoi effetti personali all’interno di un suo indumento, nella boscaglia di Sedilis, sopra Tarcento. Di lui, però non c'era nessuna traccia.

I Vigili del fuoco del Comando di Udine e del Distaccamento di Gemona del Friuli, con la Protezione civile (anche con unità cinofile) e i Carabinieri di Tarcento, lo avevano cercato fino alle 2 di notte, senza alcun esito. Il campo base è stato allestito vicino al piccolo cimitero di Sedilis dove è stato trovato un pezzo della carrozzeria della vettura, pare una parte dello specchietto. Le ricerche sono riprese alle prime luci di oggi e, poco dopo le 11, è arrivata la buona notizia del suo ritrovamento, a poca distanza dal cimitero di Sedilis.